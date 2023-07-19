Наступление не курильщика.

На сегодняшний день в рамках специальной военной операции есть два наступления: одно с политизированной приставкой «контр» («контр» там только по количеству результатов и потерь), другое — просто наступление, в рамках которого идёт реальное продвижение. Речь, как вы уже поняли, идёт про наступательные действия ВСУ и ВС РФ соответственно.

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Минобороны России предпочитает не торопиться с заявлениями касательно наступательных действий на Купянском направлении (Харьковская область), но сегодня всё-таки было, о чём сообщить. Согласно официальной сводке, «Западная» группировка войск продолжила успешные наступательные действия, продвинувшись за сутки на дистанцию более километра в глубину и до двух километров по линии боевого соприкосновения. В результате этих действий ВС РФ овладели железнодорожной станцией Молчаново.

nullВместе с тем продолжается и отражение украинского «контрнаступа» на нескольких направлениях линии боевого соприкосновения: уничтожаются военная техника и личный состав ВСУ, и всё это происходит по-прежнему в огромных количествах. Между тем сегодня уже полтора месяца как идёт «контрнаступ» ВСУ: за это время украинские силы так и не добрались даже до первой линии реальной российской обороны, застряв в «серой зоне». Впрочем, военные эксперты, которые делают выводы исходя из реального положения дел, а не исходя из пропагандистской необходимости, предупреждали об этом ещё с начала этого года: без авиации и без превосходства в артиллерии (тотальное господство в этих аспектах — за ВС РФ) успешные наступательные действия невозможны по определению.