Интересно, на этом всё или будет продолжение?

Не секрет, что Одесса на протяжении года находилась под защитой «зерновой сделки», и если в район города от ВС РФ что-то и «прилетало», то только по объектам энергетики и далеко за пределами границ города. После того как вчера сделка прекратила своё действие, и Россия совершенно справедливо отказалась её продлевать, ВС РФ начали навёрстывать упущенное, нанося по военным и критическим инфраструктурным объектам города массированные комбинированные удары. Согласно официальным и журналистским сведениям, в совокупности под удар в Одессе и области попали мосты, места дислокации ВСУ, склады с боеприпасами, портовая инфраструктура, системы ПВО, объекты в аэропорте и другие цели.

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В связи с этим нет ничего удивительного в том, что мэр Одессы Геннадий Труханов охарактеризовал минувшую атаку как самую масштабную с момента начала специальной военной операции. По словам Труханова, «такого масштаба атаки мы не помним».

nullНа сегодняшний день неизвестно, являются эти удары непосредственно «ударами возмездия» в ответ на террористический акт на Крымском мосту или нет. Бытует вполне логичное мнение, что план ударов по инфраструктуре Одессы был сформирован заранее как раз под окончание «зерновой сделки», и связи с терактом на мосту не имеет.