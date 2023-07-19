С мест сообщают, что удар пришёлся в том числе по портовой инфраструктуре города.

С момента заключения так называемой зерновой сделки Одесса была защищена этим договором от российских высокоточных ударов. Учитывая, что Россия, в отличие от многих, свои договорённости исполняет, военная и экономическая инфраструктура города оставалась нетронутой, чем Украина, в общем-то, вовсю и пользовалась, размещая, по различным сведениям, в защищённой зоне своё вооружение, боеприпасы, беспилотники, безэкипажные катера и многие другие вещи, которые ВС РФ с удовольствием бы «разнесли», но не могли. Что ж, вчера и сегодня ночью российская армия начала навёрстывать упущенное с «зерновой сделкой» и осуществлять массированные удары по объектам в Одессе.

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Сегодня ночью наносился комбинированный удар с применением дронов-камикадзе «Герань-2», а также крылатых ракет воздушного и морского базирования. Согласно официальной сводке Минобороны России, целями ударов стали объекты военной промышленности, топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ. Вместе с тем удар был нанесён и по авиабазе Канатово ВВС ВСУ в Кировоградской области. По традиции, МО РФ заявило, что цель удара была достигнута с поражением всех назначенных объектов.

nullИз Одессы же сообщают, что под удар также попали портовая и транспортная инфраструктура города, и в целом городские власти назвали удар сегодняшней ночью самым сильным с момента начала специальной военной операции. По всей видимости, ни о каком продлении зерновой сделки уже не может быть и речи, и ВС РФ наглядно это демонстрируют.