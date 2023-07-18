Конструкторы вдохновлялись современным китайским автопромом?

Автомобильный производитель Hyundai опубликовал первые официальные изображения кроссовера Santa Fe нового, пятого уже по счёту, поколения. Автомобильные эксперты хором начали говорить о самых масштабных преобразованиях в дизайне за все 23 года производства, и с ними очень тяжело не согласится. Теперь этот среднеразмерный кроссовер стал своим внешним видом отсылать к передовым наработкам в плане дизайна у передовых китайских производителей с их максимально «упакованными» электромобилями.

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Важно сразу уточнить, что технические характеристики нового Santa Fe производитель пока не торопится раскрывать. Новинка стала брутальной и жёсткой внешне: рубленые линии, резкие переходы, «квадратная морда» и массивная корма. Вот эти вещи бросаются в глаза сразу и заставляют поклонников марки недоумевать, вспоминая предыдущие поколения популярного кроссовера.

Размеры колёсной базы увеличились, передний свес сделан короче, чем у нынешней модели, но точных цифр ещё стоит дождаться. Производитель также подтвердил, что Santa Fe пятого поколения получил более просторный салон и увеличенный багажник. Сидения второго и третьего ряда, разумеется, складываются и образуют ровный пол. Проём пятой двери сделан максимально широким, поэтому все задние фонари расположились именно на ней. Дублирующие дополнительные секции размещены в бампере.

А вот оформление салона покажется фанатам Santa Fe знакомым: единая изогнутая панель с двумя экранами по 12,3 дюйма каждый, геометрический дизайн и полноценная центральная консоль с отдельным пультом климат-контроля, который сочетает в себе вращающиеся рукоятки с сенсорными кнопками.

На центральном тоннеле размещены две площадки для зарядки смартфонов, будущие владельцы также смогут заказать себе панорамную крышу с двумя раздельными секциями.

Доподлинно установлено, что новый Santa Fe сохранил компоновку с поперечным расположением двигателя и основным передним приводом. На фотографиях также можно заметить шильдик 2,5T на корме авто, который даёт понять, что автомобиль точно получит турбированный четырёхцилиндровый двигатель. Его начали ставить на кроссовер после рестайлинга 2020 года.

nullПолноценная презентация Hyundai Santa Fe пятого поколения должна состояться 10 августа — тогда же будут раскрыты все данные по моторной гамме, подвеске, габаритам и не только.