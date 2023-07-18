Но правительство РФ не намерено останавливать программу.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что лимит средств из бюджета на субсидирование ставки по льготной ипотеке на новостройки может закончиться уже в текущем году, но правительство РФ не собирается приостанавливать программу.

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Отвечая на вопросы журналистов по итогам выступления в Совете Федерации, чиновник заявил по поводу исчерпания лимита средств на ставки по льготной ипотеке следующее: «Мы сегодня с министром финансов РФ утром это очень подробно обсудили. Мы видим, что в этом году нам скорее всего средств будет не хватать. Нам скорее всего придется добавить объем льготного финансирования».

Марат Хуснуллин в разговоре о том, сколько денег дополнительно может потребоваться на субсидирование разницы в льготной и рыночной ставках, подчеркнул, что сумма будет зависеть от ключевой ставки, определяемой Банком России. Именно после её формирования появится понимание, какой объём средств потребуется.

nullЖурналисты российских СМИ уточнили, что по состоянию на конец июня 2023 года по «Льготной ипотеке» было выдано более 1 млн кредитов на 3,9 трлн рублей, что составило почти 87 % от предела в стоимостном выражении. По программе «Семейная ипотека» было выдано свыше 600 тыс. кредитов на 2,3 трлн рублей (74% от лимита), по «IТ-ипотеке» — более 15 тыс. кредитов на сумму около 132 млрд рублей (55% от предела). Эти данные также ранее публиковала госкомпания ДОМ.РФ, которая является оператором льготных ипотечных программ.