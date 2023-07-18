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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине вновь заявили о критической ситуации в энергосистеме: разрушенными остаются десятки подстанций
А восстанавливаться ничего, по всей видимости, не будет.

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Что мы знаем о состоянии энергосистемы Украины после продолжительных российских ракетных ударов прошлой осенью—зимой? Только то, что о ней говорят непосредственно на Украине. А не говорят ничего хорошего: масштаб повреждений всё ещё колоссальный, многие специалисты были мобилизованы для участия в боевых действиях, ну а восстанавливать систему украинское государство само не в состоянии.

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Как заявил украинский нардеп Сергей Нагорняк, в денежном выражении масштаб повреждений энергосистеме оценивается примерно в 10 миллиардов гривен (примерно 24,5 миллиарда рублей), и в текущих условиях восстановить её невозможно. По словам Нагорняка, одной из ключевых проблем является неготовность иностранных компаний участвовать в восстановительных работах по причине небезопасной обстановки в стране. В общей сложности полностью или частично уничтожены свыше 26 энергоподстанций, а продолжающиеся боевые действия привели к мобилизации специалистов и, как следствие, их выбыванию из мирной и продуктивной жизни.

nullНа сегодняшний день на Украине граждан призывают экономнее расходовать электроэнергию в дневные часы на фоне роста её потребления из-за жары. В целом украинские энергетики призывают сограждан готовиться к тяжёлой зиме, к которой страна в целом и её энергосистема в частности подходят в куда более тяжёлом состоянии, чем прошлой зимой.

#украина #боевые действия #энергетика
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