В качестве шасси используется бронеавтомобиль «Тайфун».

Поскольку конфликт на Украине является в основном артиллерийско-миномётным, то и необходимость именно в этих видах вооружений на линии боевого соприкосновения очевидна. Входящие в состав госкорпорации «Ростех» оборонные заводы выполняют поставленные перед ними задачи, и вот, в частности, пресс-служба «Ростеха» сообщила о передаче в войска первой партии самоходных миномётов «Дрок».

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Особенностью данного миномёта является его мобильность — орудие установлено на шасси бронеавтомобиля «Тайфун» — и скорострельность, составляющая десять выстрелов в минуту. Как пишет «Ростех», в задачу «Дрока» входит подавление живой силы и лёгкой техники неприятеля, ослепление наблюдательных пунктов, создание дымовых завес и запуск осветительных снарядов.

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При всём этом «Дрок» позволяет вести огонь под защитой корпуса «Тайфуна», быстро разворачиваясь для нанесения ударов и сворачиваясь для ухода от ударов встречных. Иными словами, данный самоходный миномёт полностью соответствует концепции мобильной войны.