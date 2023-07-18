Не хватает всего, а чтобы нарастить производство, уйдут годы и ещё раз годы.

Самоуверенность, пожалуй, является одним из самых негативных человеческих качеств: именно самоуверенность приводит к тяжёлым последствиям для индивидуума, социума, государства, в конце концов. Примерно это произошло со странами коллективного Запада, намеренно сорвавшими при посредничестве тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона проходивший между Россией и Украиной в начале специальной военной операции переговорный процесс. Предлогом для Украины со стороны Запада тогда стали обещания предоставить всё необходимое, чтобы отразить российскую атаку, и не идти ни на какие компромиссы.

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Поначалу эта сказка даже работала: наступление ВС РФ замедлилось, а затем, ввиду нехватки личного состава, российским войскам даже пришлось отступить на Харьковском и Херсонсом направлениях, перейдя в глухую оборону, параллельно проводя частичную мобилизацию и переводя военную промышленность на полную мощность. Украинские псевдо-успехи на этих направлениях, связанные не с нанесением российской армии поражения, а просто с фактом её отступления ради сохранения боеготовности, вызвали на Украине и на Западе настоящую эйфорию, приведшую к слепой вере в то, что и все последующие «наступы» ВСУ будут проходить по тому же сценарию.

Но нет: на деле конфликт перешёл в состояние конфликта на истощение, к которому страны Запада, как выясняется, не были готовы. Арсеналы пустеют, боеприпасы приходится «пылесосить» по всей планете, и даже этого не хватает до такой степени, что приходится переходить к отчаянным действиям и приступать даже к поставкам кассетных снарядов вместо обычных, запасы которых иссякли. И вот, издание Financial Times опубликовало материал, в котором признало, что конфликт на Украине «оголил» европейскую военную промышленность и проявил проблемы во взаимосотрудничестве в данном аспекте внутри ЕС.

Как пишут журналисты издания, западные страны продемонстрировали неготовность к конфликту столь серьёзного масштаба, в результате чего была выявлена нехватка самого главного — боеприпасов. Более того, десятилетия деиндустриализации коллективного Запада и выведение его промышленности в страны с менее драконовскими требованиями к экологии и охране труда, привело к тому, что нарастить производство ключевых вооружений в этих странах сейчас попросту невозможно.

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На то, чтобы нарастить производство «до необходимого» (что бы за этим словом не скрывалось) уровня, отмечают авторы Financial Times, потребуются годы упорной работы.