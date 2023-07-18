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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: США собираются выделить Украине очередной пакет «военной помощи» на сумму в $1,3 млрд
Воевать с Россией надо до последнего. Доллара, естественно.

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Несмотря на то, что веры в успех украинского предприятия в коллективном Западе всё меньше и меньше, и это видно по явному нежеланию принимать Украину в НАТО, а также по менторскому тону в отношении зарвавшихся и начавших свято верить в свою субъектность представителей киевской власти, сворачивать эту часть проекта по ослаблению России в США пока не собираются. Наоборот: поставки вооружений продолжаются, и сегодня агентство Reuters раздобыло информацию о том, что на днях Вашингтон объявит о предоставлении Киеву пакета «военной помощи» на сумму в $1,3 млрд.

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Как отметил собеседник агентства из числа высокопоставленных официальных лиц США, в состав очередного пакета «помощи» войдут системы противовоздушной обороны, меры по противодействию беспилотникам, боеприпасы, различное вооружение и прочее.

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Необходимо понимать, что в рамках своего «контрнаступления» Украина теряет технику в гаргантюанских количествах, поэтому её спонсоры постоянно выгребают из своих арсеналов всё, что в них осталось, и отправляют Киеву. На сегодняшний день единственная причина, по которой Украина вообще сопротивляется, а в тылу создаётся иллюзия беззаботной и спокойной жизни — это безмерные финансовые и военные вливания со стороны коллективного Запада. Без них, как уже неоднократно отмечали сами спонсоры, ситуация на Украине «схлопнется» за считанные дни. Для многих на Украине осознание этой реальности станет холодным отрезвляющим душем. Впрочем, пока что потоки денег и оружия идут, отвечать за них пока не требуют, а это значит, что можно продолжать изображать из себя невесть что.

#россия #украина #сша #боевые действия
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Спорный ответ.
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17:30
теперь лудше пердонуть и вспомнить про своё украинство, и типо никудаот этого не детса. рожденный брать давать ниможэт.
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