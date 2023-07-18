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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Уралвагонзавод» отгрузил очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
Как отметили в пресс-службе завода, данная техника особенно востребована в рамках СВО.

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Главное российское производящее танки и другую бронетехнику предприятие — «Уралвагонзавод» — сообщило об отгрузке для нужд Минобороны очередной партии суперсовременных танков Т-90М «Прорыв» и глубоко модернизированных Т-72Б3М. Как отметила пресс-служба предприятия, именно данные танки особенно востребованы в рамках специальной военной операции.

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Как отметили представители «Уралвагонзавода», за последний год завод «существенно нарастил» темпы производства, а также в полном соответствии с контрактами выполняет капитальный ремонт танков Т-72Б с их модернизацией до уровня Т-72Б3М. Также предприятие глубоко модернизирует танки Т-80БВ до уровня Т-80БВМ и «с нуля» производит современные Т-90М. Всё это, отмечают в «Уралвагонзаводе», свидетельствует об эффективности производственной системы предприятия и самоотверженном труде всех его работников.

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Стоит отметить, что насыщение линии боевого соприкосновения современными версиями танков активно началось примерно с осени прошлого года, когда стало предельно очевидно, что дипломатическим способом добиться политических целей СВО не удастся в силу абсолютной несамостоятельности и оторванности от реальности киевских властей, и что конфликт переходит в затяжную фазу с его превращением в конфликт на истощение. В данном случае истощения уже не только Украины, но и спонсирующего её коллективного Запада. На данный момент истощение арсеналов НАТО достигло столь критического уровня, что даже президент США открыто заявляет, что поставки Киеву кассетных боеприпасов — это следствие истощения запасов обычных боеприпасов.

#россия #боевые действия #танки #промышленность #военно-промышленный комплекс #т-90м #оборонно-промышленный комплекс #т-72 #т-80 #т-90м "прорыв"
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