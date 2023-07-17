Требования РФ — выполнить. Тогда и будет, о чём вести диалог.

Казалось бы, какое отношение США имеют к так называемой зерновой сделке? Себя продуктами питания Град на холме обеспечивает, с голода не пухнет, да и сам является одним из экспортёров продовольствия. По сути — никакого. Но вот госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Вашингтон к «зерновой сделке» имеет достаточно прямое отношение, чтобы иметь право что-то там требовать в вопросе её продления.

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Так, по словам Блинкена, которые он произнёс, отвечая на вопросы журналистов, зерновую сделку следует «восстановить настолько быстро, насколько это возможно».

Об окончании участия России в зерновой сделке было объявлено сегодня, и до её формального завершения осталось всего несколько часов. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Чёрном море, а также восстанавливает в его северо-западной акватории статус временно опасного района.

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Требования, которые коллективному Западу необходимо в полной мере выполнить, чтобы Россия вернулась в зерновую сделку, всем прекрасно известны. Но поскольку в своей сути эти требования означают серьёзное смягчение санкционного давления (на минуточку, одностороннего и абсолютно незаконного), пойти на такие уступки страдающие гордыней западные «элиты» не в состоянии. Что же до заботы о голодающих, то если бы эта забота была не пустыми словами, то через свою необоснованную гордыню коллективный Запад бы уже давно перешагнул, выполнив то, что от него требуется. Так что разговаривать на эту тему на данном этапе абсолютно не о чем.