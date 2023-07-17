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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин: Минобороны готовит ответ на теракт на Крымском мосту
Отрезвляющих ударов не было давно, вот в Киеве и расслабились.

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В результате сегодняшнего удара по Крымскому мосту частично нарушилась целостность одного из его пролётов, ведущих в сторону Керчи, а также погибли муж с женой, у которых осталась несовершеннолетняя дочь. Инцидент классифицирован как террористический акт, и сегодня желающие мести представители российского общества пребывали в ожидании вечернего заседания Совета безопасности России, на котором должна была быть затронута именно эта тема. Что ж, ответ будет, о чём сообщил Владимир Путин.

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«Произошедшее — это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого смысла, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, и жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чём неповинные гражданские лица», — заявил Путин.

«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — пообещал глава государства.

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В детали пока, естественно, никто не вдаётся. Необходимо понимать, что удары возмездия, если ответ действительно будет таким, каким мы его себе видим, — это процесс, занимающий определённое время. Разрабатывается план удара, вводятся координаты, даются команды. В предыдущий раз Украина серьёзно расплатилась за выходку с ударом по Крымскому мосту, потеряв, по собственным же подсчётам, 50 % всей электрогенерации. В общем, в течение нескольких суток всё станет ясно.

#россия #украина #боевые действия
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