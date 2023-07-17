Каждодневная тяжёлая и нужная работа продолжается.

Ни дня не проходит без того, чтобы пресс-служба Минобороны России не продемонстрировала работу разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» в рамках специальной военной операции. В большинстве случаев МО РФ показывает только результаты поражения военной техники ВСУ, но сегодня расщедрилось на более полный видеоролик, демонстрирующий весь процесс: от запуска двигателей Ка-52 и вылета на боевое задание до поражения целей и возвращения на аэродром базирования.

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Столь активное применение авиации на линии боевого соприкосновения стало возможно по итогу рутинной и методичной работы по выявлению и уничтожению комплексов противовоздушной обороны Украины: огромное количество ПВО досталось Украине в наследство от СССР/России, не меньшее количество было передано странами коллективного Запада в рамках «военной помощи». Процесс всё ещё идёт, но непосредственно на ЛБС, как видим, стало посвободнее.

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Тем временем наступательные действия ВСУ продолжаются, но их интенсивность ощутимо снизилась, что является следствием тяжелейших понесённых украинскими силами в ходе этого «контрнаступа» потерь, которые уже невозможно скрывать, и которые активно просачиваются уже даже в сильно ангажированные западные СМИ.