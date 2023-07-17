Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ка-52 «Аллигатор» наносят удары по опорным пунктам и бронетехнике ВСУ — видео
Каждодневная тяжёлая и нужная работа продолжается.

реклама

Ни дня не проходит без того, чтобы пресс-служба Минобороны России не продемонстрировала работу разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» в рамках специальной военной операции. В большинстве случаев МО РФ показывает только результаты поражения военной техники ВСУ, но сегодня расщедрилось на более полный видеоролик, демонстрирующий весь процесс: от запуска двигателей Ка-52 и вылета на боевое задание до поражения целей и возвращения на аэродром базирования.

реклама

Столь активное применение авиации на линии боевого соприкосновения стало возможно по итогу рутинной и методичной работы по выявлению и уничтожению комплексов противовоздушной обороны Украины: огромное количество ПВО досталось Украине в наследство от СССР/России, не меньшее количество было передано странами коллективного Запада в рамках «военной помощи». Процесс всё ещё идёт, но непосредственно на ЛБС, как видим, стало посвободнее.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Тем временем наступательные действия ВСУ продолжаются, но их интенсивность ощутимо снизилась, что является следствием тяжелейших понесённых украинскими силами в ходе этого «контрнаступа» потерь, которые уже невозможно скрывать, и которые активно просачиваются уже даже в сильно ангажированные западные СМИ.

#россия #украина #боевые действия #авиация #ка-52 #боевая авиация #ка-52 "аллигатор"
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Медведев отреагировал на повреждение Крымского моста, заявив, что террористы понимают только язык силы
Эрдоган заявил, что зерновая сделка «ушла в историю»
Биржевые цены на пшеницу поползли вверх на фоне остановки Россией «зерновой сделки»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
44
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
95
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
16
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
59
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
26
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 4
8
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
21
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
15
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2

Сейчас обсуждают

Александр Колодин
14:18
Вам бы почаще соловьиный помет с ушей стряхивать - может по другому заговорили. Вы хоть знаете, что такое геноцид? Да и какой может быть геноцид в стране, где ряд министров русские, в Раде тоже много ...
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
JugadorGL
14:17
А чё 2060 не разогнали?
GeForce RTX 2060 и Radeon RX Vega 56 сравнили в 2023 году — карта NVIDIA выглядит предпочтительнее
Дядя Z
14:15
уже порвана эта сделка 11:59 17.07.2023 В Кремле заявили об остановке зерновой сделки Песков заявил о фактическом прекращении договоренностей по зерновой сделке
В Кремле заявили об остановке Россией «зерновой сделки»
Евгений Васютин
14:15
она работает там, где есть настройка в BIOS... если ее там нет, то не важно, какой у вас процессор
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
Евгений Васютин
14:13
автор специально указал, что функция отключается обычным переключателем в драйвере. настроить саму функцию и включить ее в BIOS заметно сложнее, чем переключатель по мере необходимости
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
Дядя Z
14:13
саммит послал зелю
Крымский мост получил повреждения дорожного полотна, базовые конструкции сооружения не пострадали
Евгений Васютин
14:12
потому что автор не является сотрудником оверов и не получает зарплату, которая покроет 10-12 часов работы. Статья про саму функцию о которой многие забыли, а не ее работоспособность
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
Александр Колодин
14:11
Родителям нужно было прежде думать, чем идти захватывать здания государственной власти и бить полицию. В любом государстве это преступление. Вспомните события в Казахстане, когда митингующие брали ана...
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
Дядя Z
14:11
смотришь походу до сих пор
Крымский мост получил повреждения дорожного полотна, базовые конструкции сооружения не пострадали
Евгений Васютин
14:11
это были тяжелые времена.... в компе стояла 580 rx и он ушел заметно дороже :-)))
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем