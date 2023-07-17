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Ни дня не проходит без того, чтобы пресс-служба Минобороны России не продемонстрировала работу разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» в рамках специальной военной операции. В большинстве случаев МО РФ показывает только результаты поражения военной техники ВСУ, но сегодня расщедрилось на более полный видеоролик, демонстрирующий весь процесс: от запуска двигателей Ка-52 и вылета на боевое задание до поражения целей и возвращения на аэродром базирования.
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Столь активное применение авиации на линии боевого соприкосновения стало возможно по итогу рутинной и методичной работы по выявлению и уничтожению комплексов противовоздушной обороны Украины: огромное количество ПВО досталось Украине в наследство от СССР/России, не меньшее количество было передано странами коллективного Запада в рамках «военной помощи». Процесс всё ещё идёт, но непосредственно на ЛБС, как видим, стало посвободнее.
Тем временем наступательные действия ВСУ продолжаются, но их интенсивность ощутимо снизилась, что является следствием тяжелейших понесённых украинскими силами в ходе этого «контрнаступа» потерь, которые уже невозможно скрывать, и которые активно просачиваются уже даже в сильно ангажированные западные СМИ.