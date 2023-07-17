Это что, рекомендация к действию?

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, славящийся своими резкими и грозными заявлениями касательно происходящих в отношении России и за её пределами событий, не мог не прокомментировать события на Крымском мосту, которые Следственным комитетом уже были классифицированы как террористический акт.

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Согласно комментарию Медведева, опыт показывает, что слов террористы не понимают, и ив ведом только язык силы, только «персональные и совсем негуманные методы». В свойственной себе форме и пользуясь аллегориями, зампред Совбеза предложил «уничтожать высшее руководство террористических формирований», добавив, что это трудно, но возможно.

С одной стороны, вспоминая опыт с предыдущим терактом на Крымском мосту, ответ со стороны России последовал очень жёсткий: в течение нескольких месяцев ВС РФ наносили массированные ракетные удары по объектам энергетики на территории Украины, в общей сложности «вынеся», по подсчётам самого Киева, половину всей электрогенерации страны. Возможно, после сегодняшней истории этот процесс возобновится. С другой стороны, масса других «выходок» Украины оставалась без реального ощутимого для всех ответа, поэтому вера населения страны в подобный исход серьёзно поубавилась.

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Сегодня вечером пройдёт заседание Совбеза России, по итогам которого, собственно, всё и прояснится. Важно понимать, что если будет принято решение об осуществлении массированных ракетных ударов по чувствительным целям на Украине, то это процесс небыстрый, и займёт как минимум пару дней. По крайней мере, именно такой промежуток времени прошёл минувшей осенью между повреждением Крымского моста и началом ракетных ударов по объектам энергетики на Украине. Гражданам сопредельного государства следует быть готовыми к худшему развитию событий, гражданам России — к тому, что никаких резких действий в итоге может и не последовать.