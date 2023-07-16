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Итоги саммита НАТО в Вильнюсе для Украины оказались неутешительными: принимать страну в альянс, чтобы затем за неё гореть в ядерной геенне, коллективный Запад не собирается, ставя перед Киевом заведомо невыполнимые условия: победу в конфликте, а затем массу реформ, являющихся для украинского государства несовместимыми с существованием.
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Всё это некоторых украинских граждан, изображающих из себя политиков, удручает. Так, например, экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предложил кажущееся ему очень разумным компромиссное решение: принять в НАТО те 80 % территории Украины, которые сейчас находятся под контролем Киева.
Арестович считает, что это «суперисторический шанс», хотя и признаёт, что для этого придётся прекратить боевые действия, а дальше уже существовать по тому же принципу, по которому на протяжении свыше сорока лет существовали Западная и Восточная Германии.
По всей видимости, на фоне контруспехов от «контрнаступления» у некоторых политиков в Киеве начинает наступать осознание неизбежного: уже стадия торга, что, как известно, в конце концов перетекает в стадию принятия. Да и в целом вариант с разделом Украины как минимум на две части по «корейскому» или «германскому» сценарию последнее время звучит в экспертных кругах всё чаще. Во всей этой истории необходимо понимать, что для России неприемлемо членство Украины в НАТО ни в каком виде, и уж тем более в том, в котором она предстаёт перед нами сейчас.