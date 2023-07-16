Кем и как решённым? С Россией этот вопрос обсуждали за кулисами?

Хоть всем уже очевидно, что в НАТО Украину не примут, поскольку союзники должны усиливать альянс, а не ослаблять его, не говоря уже о его постановке под угрозу ядерной аннигиляции, но призванные поддерживать принятую весной прошлого года информационную повестку комментарии американских функционеров всё также пестрят надеждой для Украины и ей сочувствующих. Так, в интервью каналу CBS советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал «решённым» вопрос о будущем Украины в НАТО.

реклама

По словам Салливана, Украина будет в НАТО, и этот вопрос не подлежит обсуждению ни с кем — об этом страны альянса якобы уже договорились. При этом Салливан всё же отметил, что прежде чем это произойдёт, Украина сначала должна завершить конфликт (естественно, каким-то невообразимым чудом одержав в нём победу), после чего провести целый ряд реформ, которые в украинских реалиях осуществить невозможно.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

В целом же «ястребиные» комментарии Салливана как одного из главных неоконсерваторов американского истеблишмента вызывают недоумение. Решать вопрос членства Украины в НАТО нужно с Россией и только с ней, и что-то мы не в курсе проходивших в последнее время переговоров на эту тему между Москвой и Вашингтоном.