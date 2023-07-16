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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США назвали «решённым» вопрос о будущем Украины в НАТО
Кем и как решённым? С Россией этот вопрос обсуждали за кулисами?

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Хоть всем уже очевидно, что в НАТО Украину не примут, поскольку союзники должны усиливать альянс, а не ослаблять его, не говоря уже о его постановке под угрозу ядерной аннигиляции, но призванные поддерживать принятую весной прошлого года информационную повестку комментарии американских функционеров всё также пестрят надеждой для Украины и ей сочувствующих. Так, в интервью каналу CBS советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал «решённым» вопрос о будущем Украины в НАТО.

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По словам Салливана, Украина будет в НАТО, и этот вопрос не подлежит обсуждению ни с кем — об этом страны альянса якобы уже договорились. При этом Салливан всё же отметил, что прежде чем это произойдёт, Украина сначала должна завершить конфликт (естественно, каким-то невообразимым чудом одержав в нём победу), после чего провести целый ряд реформ, которые в украинских реалиях осуществить невозможно.

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В целом же «ястребиные» комментарии Салливана как одного из главных неоконсерваторов американского истеблишмента вызывают недоумение. Решать вопрос членства Украины в НАТО нужно с Россией и только с ней, и что-то мы не в курсе проходивших в последнее время переговоров на эту тему между Москвой и Вашингтоном.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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