Но в реальности все всё знают и понимают касательно американского присутствия и вовлечённости в этот конфликт.

Хоть представители США в комментариях для прессы и любят из раза в раз рассказывать сказки о «некомпетентности» российской армии и о том, что Украина вот-вот каким-то чудесным образом победит, нужно только предоставить ей очередное «чудо-оружие», реальную обстановку на поле боя, и то, в чью пользу идут сражения, американская разведка прекрасно (по крайней мере, должна) знает. Поэтому всякий раз, когда неуёмные журналисты задают представителям американской администрации глупые вопросы касательно возможной отправки военнослужащих армии США на помощь Украине, в Белом доме всегда отвечают однозначно: это исключено.

реклама

Вот и сегодня советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США остаются привержены своей позиции по поддержке Украины без участия американских военнослужащих «на земле». Данная позиция, добавил Салливан, является для администрации Байдена ключевой в отношении данного конфликта.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

При этом не стоит забывать, что в реальности американские военнослужащие на Украине всё же присутствуют — как минимум в виде инструкторов, и как максимум в виде операторов систем вооружений американского производства. Также важно помнить и о наёмниках из США, сражающихся на стороне ВСУ. Официально же, безусловно, США против России в этом конфликте не воюют, а лишь снабжают свою «прокси» в лице Украины всем ей необходимым.