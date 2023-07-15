В армии, особенно в ходе боевых действий, не хватает примерно всего и примерно всегда.

У нынешних военных деятелей почему-то наблюдается непреодолимое желание вываливать все проблемы или «проблемы» армии в публичную плоскость, тем самым напрягая и без того взвинченное турбопатриотическое сообщество в расчёте, видимо, на то, что каким-то образом эта информация дойдёт, куда необходимо. Вот и замначальника Главного управления Росгвардии ДНР Александр Ходаковский рассказал об одной из основных проблем с российской стороны в рамках нынешних боевых действий.

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По словам Ходаковского, это контрбатарейная борьба, вернее, её низкий уровень, в результате чего артиллерийские расчёты ВСУ «часами не меняют позиций, безнаказанно обрабатывая наш передний край», что, в свою очередь, ведёт к потерям от осколков. По мнению Ходаковского, ствольная артиллерия ВС РФ не соответствует современным требованиям, в частности, по дальности стрельбы.

При этом военачальник отмечает, что в качестве инструмента противодействия артиллерии противника «неплохо» себя показали БПЛА-камикадзе «Ланцет», способные преодолевать необходимую дистанцию и несущие в себе достаточно сильную для выведения артиллерии из строя боевую часть.

Но и здесь, добавляет Ходаковский, не обходится без проблем: «Ланцетов» на линии боевого соприкосновения не хватает, а их стоимость якобы неоправданно высока и якобы может быть снижена «в десятки раз».

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На самом деле, важно понимать простую военную истину: в рамках любого вооружённого конфликта не хватает всего и всегда, поскольку естественное желание любого командира — это чтобы его подразделение было под завязку снаряжено всем необходимым. Реальность же такова, что линия боевого соприкосновения (ЛБС) растянулась на тысячу километров, и боевые действия идут на всём её протяжении. Соответственно, обеспечивать подразделения средствами поражения также нужно на всём протяжении ЛБС. Поэтому, безусловно, Ходаковский преувеличивает масштаб проблемы, хотя, конечно, любому хотелось бы, чтобы «Ланцеты» выпускались миллионами в месяц. Что же до насыщенности подразделений «Ланцетами», то за последние месяцы она увеличилась многократно, если не в десятки раз, и это можно хорошо видеть по количеству одних только видеороликов с демонстрацией результатов работы этих дронов-камикадзе по технике ВСУ.