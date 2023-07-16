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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин: Запад передаёт Украине кассетные боеприпасы «не от хорошей жизни»
Конвенциональные снаряды — всё. В смысле, кончились.

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Когда Соединённые Штаты приняли решение о передаче Украине кассетных артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра, представители американского политического руководства, ничего не скрывая, прямо говорили: это делается потому что стандартных боеприпасов уже реальный дефицит. Можно было бы предположить, что США ведут игру, усыпляя бдительность РФ, но предшествовавшие поставкам кассетных боеприпасов действия, а именно изымание стандартных 155-миллиметровых снарядов отовсюду, куда цепкие вашингтонские лапы в принципе могут дотянуться, в том числе до Израиля и даже до Южной Кореи, полностью отвергает этот вариант. Так что дефицит артиллерийских снарядов у США и их «союзников» абсолютно реальный. И это сегодня отметил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

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По словам Путина, США передают Киеву кассетные снаряды «не от хорошей жизни», а из-за дефицита обычных снарядов. Согласно озвученной Путиным статистике, ВСУ ежедневно расходуют по 5—6 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра, или 150—180 тысяч в месяц, в то время как США способны производить лишь 15 тысяч снарядов в месяц.

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Как добавил глава государства, Россия располагает «достаточным запасом» различных кассетных боеприпасов, но до сего момента их не применяла даже когда «в определённый момент времени» возникала нехватка снарядов обычных. Если же кассетные боеприпасы начнут применяться «против нас», то, заключил Путин, Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ.

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