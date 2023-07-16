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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ отчиталось о пресечении атаки ВСУ по объектам в Крыму и Севастополе
Время от времени такие атаки предпринимаются.

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Несмотря на постоянные, ставшие уже рутинными ежедневные удары ВС РФ по местам хранения боеприпасов и военной техники ВСУ, масштабы Украины и почти полное отсутствие моральных ограничений всё-таки позволяют хранить средства поражения в относительной безопасности, чтобы затем при случае применить их против российских сил. Сегодня утром ВСУ предприняли уже далеко не первую попытку атаковать объекты в Крыму и Севастополе при помощи беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Атака была пресечена, о чём сегодня утром отчиталось Минобороны.

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Согласно сводке российского оборонного ведомства, атака осуществлялась семью БПЛА и двумя «безэкипажными катерами полупогруженного типа». Итогом атаки стало уничтожение двух БПЛА, подавление пяти БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы и огневое поражение двух беспилотных катеров с помощью штатного вооружения катеров охраны водного района в северной части Чёрного моря.

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Своих целей беспилотники не достигли.

#россия #боевые действия #украиная
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FelsheR-BAN100901
16:57
Поскольку ты на сайте для вранья и унижения России, то все что ты говоришь - ложь. Значит твоя аватарка говорит что ты пидар. Спасибо иди нахуй, и больше не возвращайся! Вам дебилам по 2 раза вечно по...
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FelsheR-BAN100901
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Да у вас там еще пол года лето будет - нарастёт! Это у нас в Сибири лето не успеешь поссать сходить, а оно кончилось.)
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Китя.
16:48
7900хтх и стоит 100р. а 4090 150р еще бы 4090 была бы хуже дороже. и кому бы она бы нужна была бы. только тебе наверно :-))
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
Евгений Сом
16:45
Походу ты баран реальный. То что ты привел нубик так это пиковое потребление при котором и фпс у 4090 будет куда больше. Если ты не знал нубасик то чем больше кадров обрабатывает видюха тем выше TDP. ...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
Shatun29
16:45
Не готовы были к операциям в этом районе в то время вот и всё, раз начали по острову работать значит что-то поменялось и возможны варианты.
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FelsheR-BAN100901
16:44
Ты нашел у кого спрашивать, этот гомосек бандеровкий кроме того что у него доисторическая вега - больше ничего в компах не знает. Петушок врет и сливается постоянно.))
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Дядя Z
16:44
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Китя.
16:43
Тоже гугл в помочь быстрый ответ.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
Shatun29
16:42
Российские военные уже 40 дней по всей линии фронта отражают и утилизируют ВСУ. Как оказалось что не всегда те кто помалкивают выполняя просто свою работу воюют хуже медийных. И большое сомнение что б...
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Евгений Сом
16:39
Я по потреблению скинул картинку или ты слепой и совсем дурачок? С генератором кадров при равном фпс потребление естественно будет еще ниже и заметно ниже.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
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