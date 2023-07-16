Время от времени такие атаки предпринимаются.

Несмотря на постоянные, ставшие уже рутинными ежедневные удары ВС РФ по местам хранения боеприпасов и военной техники ВСУ, масштабы Украины и почти полное отсутствие моральных ограничений всё-таки позволяют хранить средства поражения в относительной безопасности, чтобы затем при случае применить их против российских сил. Сегодня утром ВСУ предприняли уже далеко не первую попытку атаковать объекты в Крыму и Севастополе при помощи беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Атака была пресечена, о чём сегодня утром отчиталось Минобороны.

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Согласно сводке российского оборонного ведомства, атака осуществлялась семью БПЛА и двумя «безэкипажными катерами полупогруженного типа». Итогом атаки стало уничтожение двух БПЛА, подавление пяти БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы и огневое поражение двух беспилотных катеров с помощью штатного вооружения катеров охраны водного района в северной части Чёрного моря.

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Своих целей беспилотники не достигли.