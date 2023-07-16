Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский генерал верит в то, что танки M1 Abrams помогут изменить расклад для Украины на поле боя
Вроде бы генерал, а рассуждения как у ребёнка. См. Leopard’ы.

реклама

Западная информационная повестка — вещь, инертность которой столь запредельна, что порой вызывает справедливое желание уже не просто улыбнуться, а даже открыто засмеяться. В частности, все «чудо-вооружения», которые коллективный Запад до сего момента передавал Украине, по отдельности никак ситуацию на поле боя в пользу Украины не изменили. Да, бесконечные поставки оружия, безусловно, затянули боевые действия как минимум на год, если не больше, и продолжают их затягивать, но вектор при этом не меняется, и исход боевых действий всё равно будет таким же, разве что позже и, увы, с бОльшим количеством жертв. Тем не менее, в американских политических и даже, к сожалению, в военных кругах продолжают продвигать ту же самую оторванную от реальности информационную повестку.

реклама

Не надо далеко ходить — на официальном сайте Пентагона появилась текстовая версия интервью генерал-лейтенанта Дугласа Симса прессе, в котором Симс на голубом глазу утверждает, что M1 Abrams является «исключительным» по своим характеристикам танком, и он «безусловно» изменит расклад на поле боя.

При этом Симс добавляет, что на сегодняшний день неизвестно, когда конкретно M1 Abrams будут переданы Киеву — далеко не факт, что к тому моменту наступление ВСУ ещё будет продолжаться — но когда это событие всё же произойдёт, разница якобы станет очевидной.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

На самом деле, аналогичными заявлениями западные политические и военные руководители рассыпаются в отношении каждого вида передаваемых Украине вооружений. Сначала чудо-оружием были «Байрактары», которые все до единого были уничтожены российской системой ПВО, затем БМП HIMARS, большая часть выпускаемых которым ракет перехватывается. Потом были гаубицы M777, БМП Bradley, различные системы ПВО — IRIS-T, HAWK, Avenger, Patriot, танки Leopard 2, БТР Stryker, многочисленные САУ иностранного производства. Всё это, безусловно, затягивает боевые действия, но ситуацию в пользу Украины, как видим, не переламывает.

#россия #украина #сша #боевые действия #танки #m1 abrams
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Путин: Запад передаёт Украине кассетные боеприпасы «не от хорошей жизни»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как ещё невышедший фильм "Барби" вызвал международную напряженность
3
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
93
SophiApp (Скрипт Sophia) легкая настройка Windows 10 и 11
7
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
7
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
43
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
38
Насколько опасно доверять пропаганде
77
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 4
6
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
15
Словакия заменяет переданную ВСУ советскую технику американскими бронеавтомобилями Oshkosh L-ATV
+

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100901
16:57
Поскольку ты на сайте для вранья и унижения России, то все что ты говоришь - ложь. Значит твоя аватарка говорит что ты пидар. Спасибо иди нахуй, и больше не возвращайся! Вам дебилам по 2 раза вечно по...
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
FelsheR-BAN100901
16:49
Да у вас там еще пол года лето будет - нарастёт! Это у нас в Сибири лето не успеешь поссать сходить, а оно кончилось.)
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
Китя.
16:48
7900хтх и стоит 100р. а 4090 150р еще бы 4090 была бы хуже дороже. и кому бы она бы нужна была бы. только тебе наверно :-))
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
Евгений Сом
16:45
Походу ты баран реальный. То что ты привел нубик так это пиковое потребление при котором и фпс у 4090 будет куда больше. Если ты не знал нубасик то чем больше кадров обрабатывает видюха тем выше TDP. ...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
Shatun29
16:45
Не готовы были к операциям в этом районе в то время вот и всё, раз начали по острову работать значит что-то поменялось и возможны варианты.
ТАСС: решение о продлении зерновой сделки примут в последний момент
FelsheR-BAN100901
16:44
Ты нашел у кого спрашивать, этот гомосек бандеровкий кроме того что у него доисторическая вега - больше ничего в компах не знает. Петушок врет и сливается постоянно.))
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
Дядя Z
16:44
просто зерна,жопой жуй уродилось,понятно его надо,как-то вывозить,элеваторы ещё прошлогодним зерном забиты,а щас новый урожай уже на подходе.Но с другой стороны,народ не поймёт продления,зерновой сдел...
ТАСС: решение о продлении зерновой сделки примут в последний момент
Китя.
16:43
Тоже гугл в помочь быстрый ответ.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
Shatun29
16:42
Российские военные уже 40 дней по всей линии фронта отражают и утилизируют ВСУ. Как оказалось что не всегда те кто помалкивают выполняя просто свою работу воюют хуже медийных. И большое сомнение что б...
Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
Евгений Сом
16:39
Я по потреблению скинул картинку или ты слепой и совсем дурачок? С генератором кадров при равном фпс потребление естественно будет еще ниже и заметно ниже.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем