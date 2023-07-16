Вроде бы генерал, а рассуждения как у ребёнка. См. Leopard’ы.

Западная информационная повестка — вещь, инертность которой столь запредельна, что порой вызывает справедливое желание уже не просто улыбнуться, а даже открыто засмеяться. В частности, все «чудо-вооружения», которые коллективный Запад до сего момента передавал Украине, по отдельности никак ситуацию на поле боя в пользу Украины не изменили. Да, бесконечные поставки оружия, безусловно, затянули боевые действия как минимум на год, если не больше, и продолжают их затягивать, но вектор при этом не меняется, и исход боевых действий всё равно будет таким же, разве что позже и, увы, с бОльшим количеством жертв. Тем не менее, в американских политических и даже, к сожалению, в военных кругах продолжают продвигать ту же самую оторванную от реальности информационную повестку.

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Не надо далеко ходить — на официальном сайте Пентагона появилась текстовая версия интервью генерал-лейтенанта Дугласа Симса прессе, в котором Симс на голубом глазу утверждает, что M1 Abrams является «исключительным» по своим характеристикам танком, и он «безусловно» изменит расклад на поле боя.

При этом Симс добавляет, что на сегодняшний день неизвестно, когда конкретно M1 Abrams будут переданы Киеву — далеко не факт, что к тому моменту наступление ВСУ ещё будет продолжаться — но когда это событие всё же произойдёт, разница якобы станет очевидной.

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На самом деле, аналогичными заявлениями западные политические и военные руководители рассыпаются в отношении каждого вида передаваемых Украине вооружений. Сначала чудо-оружием были «Байрактары», которые все до единого были уничтожены российской системой ПВО, затем БМП HIMARS, большая часть выпускаемых которым ракет перехватывается. Потом были гаубицы M777, БМП Bradley, различные системы ПВО — IRIS-T, HAWK, Avenger, Patriot, танки Leopard 2, БТР Stryker, многочисленные САУ иностранного производства. Всё это, безусловно, затягивает боевые действия, но ситуацию в пользу Украины, как видим, не переламывает.