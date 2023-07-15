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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появилось фото брошенного ВСУ французского лёгкого колёсного «танка» AMX-10RC
Потому что ну что ещё остаётся?

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Хотя на сегодняшний день наступательные действия ВСУ не окончены, но их первый этап, и это уже неоспоримый факт, окончился фиаско: чудовищное количество техники уничтожено, подбито, захвачено и брошено. Фотографии с линии боевого соприкосновения поступают ежедневно, и сегодня в Сети появилось фото с брошенным переданным в ведение ВСУ французским «лёгким» колёсным «танком» AMX-10RC.

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Примечательно, что, как сообщается, данный конкретный экземпляр AMX-10RC был брошен вместе с боекомплектом, что свидетельствует о том, что непосредственно в бою он даже поучаствовать не успел.

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В целом военные эксперты, большинство из которых отдали большую часть своей жизни службе в вооружённых силах различных государств, изначально предупреждали о том, что данные колёсные «танки» погоды на поле боя не сделают, поскольку их конструкция в принципе не предназначена для ведения боевых действий в условиях текущего конфликта на Украине, а разрабатывались они для боёв в условиях плотной городской застройки.

#россия #украина #боевые действия #amx-10rc
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