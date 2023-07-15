Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появилось ещё одно фото танка Leopard 2, оснащённого советской динамической защитой «Контакт-1»
Создание химеры из украинской армии продолжается.

реклама

Кадры с переданными в пользование ВСУ немецкими танками Leopard 2 — в разных, естественно, состояниях боеготовности — облетели весь мир. Но один аспект снаряжения данных танков продолжает вызывать вполне справедливые и естественные вопросы. Речь идёт о советском комплексе динамической защиты «Контакт-1», который всё чаще можно заметить в промо-роликах и фотографиях с украинской стороны. Сегодня, в частности, в Сети появилось фото очередного «Леопарда», облачённого в «Контакт-1».

реклама

Связано это с тем, что поставляемые на Украину танки Leopard 2 различных модификаций идут либо без динамической защиты вовсе, что свидетельствует о полной неготовности стран НАТО к сражениям в условиях реального общевойскового боя против равного соперника, либо с системой, заметно уступающей даже советским образцам.

Напомним, что основная задача динамической защиты — повысить живучесть танка, гася с помощью встречного направленного взрыва разрушительную энергию летящего в танк снаряда. «Контакт-1» относится к первому поколению динамической защиты. Российскую бронетехнику по возможности заковывают в третье поколение динамической защиты под названием «Реликт», представляющем собой в сути глубоко модернизированную версию «Контакта».

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Необходимо также понимать, что в бою поучаствовали далеко не все танки Leopard из тех, что были переданы Украине для осуществления наступательных действий. Кроме того, даже близко к линии боевого соприкосновения ещё не были замечены британские танки Challenger 2. Всё это наводит на мысль о том, что наступление, несмотря на чудовищные потери с украинской стороны, ещё только ожидает своего решительного удара. Либо, конечно, другие танки были выбиты в ходе ежедневных российских ракетных ударов по тылу.

#россия #украина #боевые действия #танки #leopard 2 #"контакт-1"
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Сети появилось фото брошенного ВСУ французского лёгкого колёсного «танка» AMX-10RC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Смотрим, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер — лидер рейтинга Steam в 2023 году
22
Собрал компьютер для любимой тёщи за 100$ на базе брендового ПК
79
Как ещё невышедший фильм "Барби" вызвал международную напряженность
2
Подводим итоги 40 дней наступательной операции ВСУ – почему контрнаступление провалилось
31
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
86
"Крик 6": очередной кинопродукт Голливуда
1
Как употребление домашнего молока может сильно навредить вашему здоровью
27
SophiApp (Скрипт Sophia) легкая настройка Windows 10 и 11
5
Насколько опасно доверять пропаганде
54
На Ютубе появился геймплейный трейлер роглайк-боевика Kiborg от Sobaka Studio
2

Сейчас обсуждают

Дмитрий Малинин
19:26
Слабовато! Сильно порезали по сравнению с rx 7900 xt
Инсайдер обнародовал возможные спецификации игровых видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT
VAKT
19:23
А ты мрот считаешь везде в рублях ? без привязки к ценам ? оригинально
Насколько опасно доверять пропаганде
Дмитрий Александров
19:22
И нах нужен рутуб,когда уже хренову тонну лет есть другие сайты.
На RuTube появились каналы с пиратскими сериалами Netflix
Shamil Matygullin
19:21
Какой у России долг перед США? По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2023 года составил 347,7 млрд долларов США , снизившись с начала 2023 года на 33,0 млрд ...
Конор Галлахер сравнил освещение СВО западными СМИ с нацистcкой пропагандой времен Второй Мировой
VAKT
19:15
Ну так я про что.
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
Vorvort
19:14
Иди отлизывай дальше у едросов, предатель Родины и народа!
Насколько опасно доверять пропаганде
Вячеслав Безруков
19:14
20 лет делали FHD камеру ушлепки.теперь еше 20 лет будут 4к камеру по 5 тыс толкать.офигенные разработки!
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
Vorvort
19:12
Это намек на конченое государство в России. В Ливии, при Каддафи, в стране была только нефть и вода - ливийцы прекрасно жили. В Норвегии от продажи рыбы и нефти граждане получают ренту - национальное ...
Насколько опасно доверять пропаганде
VAKT
19:12
что за модель ?
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
VAKT
19:11
Ну ты там продолжай ... что ты там делаешь, а я продолжу беспроблемно пользоваться - каждому своё: кто-то отлично разбирается, а кто-то обыденно использует.
Китайский производитель матплат Erying выложил на cвоем сайте BIOS, созданный русским блогером
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем