Создание химеры из украинской армии продолжается.

Кадры с переданными в пользование ВСУ немецкими танками Leopard 2 — в разных, естественно, состояниях боеготовности — облетели весь мир. Но один аспект снаряжения данных танков продолжает вызывать вполне справедливые и естественные вопросы. Речь идёт о советском комплексе динамической защиты «Контакт-1», который всё чаще можно заметить в промо-роликах и фотографиях с украинской стороны. Сегодня, в частности, в Сети появилось фото очередного «Леопарда», облачённого в «Контакт-1».

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Связано это с тем, что поставляемые на Украину танки Leopard 2 различных модификаций идут либо без динамической защиты вовсе, что свидетельствует о полной неготовности стран НАТО к сражениям в условиях реального общевойскового боя против равного соперника, либо с системой, заметно уступающей даже советским образцам.

Напомним, что основная задача динамической защиты — повысить живучесть танка, гася с помощью встречного направленного взрыва разрушительную энергию летящего в танк снаряда. «Контакт-1» относится к первому поколению динамической защиты. Российскую бронетехнику по возможности заковывают в третье поколение динамической защиты под названием «Реликт», представляющем собой в сути глубоко модернизированную версию «Контакта».

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Необходимо также понимать, что в бою поучаствовали далеко не все танки Leopard из тех, что были переданы Украине для осуществления наступательных действий. Кроме того, даже близко к линии боевого соприкосновения ещё не были замечены британские танки Challenger 2. Всё это наводит на мысль о том, что наступление, несмотря на чудовищные потери с украинской стороны, ещё только ожидает своего решительного удара. Либо, конечно, другие танки были выбиты в ходе ежедневных российских ракетных ударов по тылу.