Города США и так уже в видимом упадке, а кандидат в президенты собирается тратить ещё больше денег налогоплательщиков на Украину.

В Соединённых Штатах, по традиции, задолго до начала выборов начались предвыборные кампании кандидатов в президенты. Вопреки расхожему в далёких от американской политики кругах, кандидатов в президенты США отнюдь не два (Байден и Трамп): их гораздо больше, и одним из них является бывший вице-президент Майк Пенс. Выступая на мероприятии, ведущим которого был известный журналист Такер Карлсон, являющий собой голос разума в американской журналистике, Пенс начал высказывать своё недовольство тем, что действующая администрация не горит желанием активнее и сильнее оказывать Украине военную помощь.

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Здесь-то у Такера Карлсона, который активно освещает российско-украинский конфликт и, мягко говоря, не питает к Киеву и заседающим там властям симпатий, лопнуло терпение. Как справедливо отметил Карлсон, стремление Пенса усилить поддержку Украины в нынешних реалиях, с которыми столкнулись США и американские граждане, возмутительно: экономика переживает не лучшие времена, рекордно выросла преступность, города утопают в грязи, и в целом сейчас трудно найти американский город, который не отражал бы последствия упадка.

«А вас беспокоит только то, что Украине, стране, которую большинство людей и на карте-то найти не смогут, и которая получила десятки миллиардов долларов налогоплательщиков, не хватает танков?», — сокрушается Карлсон.

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На самом деле, хоть на поверхности действия Соединённых Штатов в отношении своей прокси в лице Украины и вызывают недоумение, но изначальный расчёт в Вашингтоне был вполне холодным: обрушить Россию, чтобы затем вновь, как в 1990-е, почти бесплатно выкачивать из неё ресурсы и «мозги», тем самым компенсировав свои затраты. Проблема данного расчёта заключалась в том, что РФ обрушаться не собиралась, в итоге план провалился, ну а сейчас США попросту оказались в политическом тупике, и вряд ли до смены нынешнего американского руководства ситуация изменится.