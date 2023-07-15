Борис, ты не прав.

Прошедший на этой неделе саммит НАТО в Вильнюсе ничего нового для альянса не дал, и ни пресса, ни широкая общественность вообще не поняли, зачем его вообще надо было проводить: все сделанные в его рамках заявления и обещания прекрасно чуть ли не каждый день звучат и без саммитов. Главный западный «друг» президента Украины Владимира Зеленского, экс-премьер Британии Борис Джонсон, усилиями которого, как считается, в апреле прошлого года был сорван переговорный процесс между Москвой и Киевом, оказался раздосадован итогами саммита, и не смог сдержаться, чтобы не высказать своё, безусловно, очень ценное мнение.

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По словам Джонсона, ни одна страна до такой степени не заслуживает членства в НАТО, и не приложила для этого больше усилий, чем Украина. По итогам саммита, заявил британский экс-премьер, НАТО должно было дать Украине чёткий сигнал о том, что она сможет вступить в альянс после окончания конфликта. Вместо этого, продолжил Джонсон, страны НАТО начали что-то мямлить про какие-то условия, которые сначала необходимо выполнить, про «приглашения», и так далее. По мнению Джонсона, лидеры стран НАТО чего-то испугались и проявили слабость, хотя должны были быть сильными. Украину, добавил Джонсон, необходимо принять в НАТО как можно скорее.

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Косвенная кровожадность бывшего британского премьера и его непонимание ситуации поистине удивляют. Ведь не секрет, что главной причиной, по которой началась специальная военная операция, это активнейшее освоение альянсом территории Украины. Страну надо не в НАТО принимать, а гарантировать ей безопасность в рамках безусловного, вечного и неотчуждаемого никакими внутренними проблемами нейтралитета. Впрочем, бытует мнение, что даже для этого решения со стороны России уже поздно: слишком много глупостей было произнесено политиками коллективного Запада, слишком бескомпромиссную позицию там заняли, и слишком большая цена уже была заплачена Россией за эти бесконечные поставки вооружений Киеву.