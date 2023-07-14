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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео: беспилотник-камикадзе точным попаданием поражает бронетехнику ВСУ
Что за БПЛА применялся, не вполне понятно.

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Беспилотные аппараты стали ключевой техникой, на самом деле изменившей современные боевые действия. Наиболее активно БПЛА самых разных типов и предназначения впервые стали применяться именно в текущем российско-украинском конфликте: беспилотники не только обеспечивают разведку и служат «глазами» отрядов, но также являются ключевым компонентом современной артиллерийской подготовки. Кроме того, современные ударные беспилотники непосредственно отвечают за огневое поражение техники противника. Как, например, на нижеуказанном видео от Минобороны.

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Согласно комментарию МО РФ, видео демонстрирует нам кадры уничтожения боевой бронемашины ВСУ беспилотником-камикадзе неуказанного типа. По размытым кадрам трудно сказать, что это был за БПЛА, но очертания не похожи на «крестообразный» беспилотник «Ланцет». Съёмка велась с двух беспилотников: один непосредственно осуществлял удар, другой отвечал за наведение и объективный контроль.

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В целом кадры с поражением техники при помощи БПЛА-камикадзе появляются в Сети практически ежедневно, что свидетельствует о масштабе их применения в текущих боевых действиях и огромной отведённой им роли в нынешнем и, очевидно, в будущих конфликтах подобного уровня и масштаба.

#россия #украина #боевые действия
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