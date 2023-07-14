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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ за 40-й день отражения наступления подбили ещё несколько десятков единиц военной техники ВСУ
Масштаб силового разоружения просто уму непостижимый.

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Сегодня у «контрнаступления» ВСУ юбилей — 40 дней с момента его начала. За это время линия боевого соприкосновения практически не шелохнулась, и это при учёте того, что боевые действия в основном ведутся в так называемой серой зоне, за десятки километров от основных оборонительных линий российских войск. Проще говоря, ВСУ не допустили даже к первой линии обороны, ну а наступательные действия всё продолжаются, и наиболее сильные удары за последние сутки пришлись на Донецкое направление линии боевого соприкосновения.

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Как гласит официальная сводка Минобороны, на данном направлении были отражены 16 (шестнадцать) атак ВСУ. Также активные действия по купированию наступательных действий украинских сил осуществлялись на Краснолиманском направлении, где были отражены три значительных атаки, и накрывались группировки оппонента на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Вместе с тем боевые действия велись на Купянском и Херсонском направлениях. В общей сложности на всех вышеуказанных направлениях линии боевого соприкосновения вооружённые силы Украины потеряли 1 танк, 9 боевых бронемашин, 18 автомобилей, 1 САУ Krab, 4 гаубицы Д-20, 3 гаубицы Д-30, 1 САУ «Гвоздика», 1 РЛС контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36, 1 САУ «Акация», 1 гаубица M777.

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Из структуры потерь можно видеть, что наступление ВСУ либо потихоньку выдыхается, либо перегруппируется для нанесения ударов в других точках. Необходимо помнить, что за месяц боевых действий, по разным подсчётам, ВСУ только в боях потеряли до 40 % всей предназначенной для этого наступления военной техники — и это без учёта потерь в результате ракетных ударов по тылам: складам, арсеналам и местам хранения техники. Каковы дальнейшие действия украинского командования, неясно.

#россия #украина #боевые действия
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Оналитег зелот. Прикольненько.
Подводим итоги 40 дней наступательной операции ВСУ – почему контрнаступление провалилось
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