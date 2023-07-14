Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что «угроза вторжения» с территории Беларуси отсутствует
Похоже, Киев в безопасности. Относительной, естественно.

реклама

Различные двусмысленные заявления российского политического руководства о необходимости «ликвидации» нынешней украинской власти, о связи гипотетической новой волны мобилизации с целью похода на Киев, переброска в Беларусь подразделений реорганизованной ЧВК «Вагнер» — всё это вызывает мысли о том, что план по повторному, на сей раз уже настоящему наступлению на столицу Украины как минимум существует, и как максимум уже вовсю реализуется. Тем не менее, в самом Киеве такой угрозы не видят, о чём сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания «ставки» с заслушиванием докладов командующих войсками.

реклама

По словам Зеленского, «с учётом данных разведки и принятых мер, угроза вторжения из Беларуси отсутствует». О каких принятых мерах и данных разведки идёт речь, не уточняется, но, по всей видимости, Зеленский имеет в виду выведение проходивших боевое слаживание на территории белорусских полигонов военнослужащих ВС РФ непосредственно ближе к линии боевого соприкосновения.

рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

Дополнительно Зеленский заявил о наращивании собственного производства военной техники, отдельно отметив «хороший результат» по беспилотникам. Насколько данное наращивание актуально в условиях того, что на территории Украины нет ни клочка безопасной территории, куда не могли бы не долететь российские ракеты, вопрос риторический.

#россия #украина #боевые действия #беларусь #белоруссия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению белорусских военных — СМИ Беларуси
Украинские энергетики предупредили граждан о сложной зиме вследствие масштабных разрушений энергосистемы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Есть чем ответить": Планирующая Дрель, Дорожные, Зажигательные и другие кассетные бомбы России
18
Microsoft выпустила собственное приложение для настройки операционных систем Windows 10 и 11
19
Смотрим, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер — лидер рейтинга Steam в 2023 году
10
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
106
Словакия запустила производство систем разминирования BOZENA 5 для нужд ВСУ
6
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
43
"Крик 6": очередной кинопродукт Голливуда
+
Почему в Украине невозможна новая революция, а Россия отказалась от борьбы за умы украинцев
64
Сколько бойцы ЧВК из США и Франции зарабатывают в Украине, и кто на самом деле обучает ВСУ
5
Подводим итоги 40 дней наступательной операции ВСУ – почему контрнаступление провалилось
15

Сейчас обсуждают

Сисянбек-Таня-Оглы
17:26
вы так заявляете потому что вы вместе с ним тараканов кушаете и ваше поведение тому подтверждение, вкусно?
Как употребление домашнего молока может сильно навредить вашему здоровью
Дмитрий
17:24
Поэтому челенджеры2 только в тиктоках снимаются
Бывший разведчик ВС США Риттер: армия Британии настолько слаба, что стала обузой для НАТО
Дмитрий
17:24
Безопасно 😁
Плагин для WordPress хранил логины и пароли в виде текста
Китя.
17:19
Через 5 лет к примеру 3090 памяти хватить будет. но все упрется в чип. все про это.
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
хахахер
17:17
на китай пиндосы,думают аукосом пойти,отцепив от нато бритов
Бывший разведчик ВС США Риттер: армия Британии настолько слаба, что стала обузой для НАТО
nazarovoru
17:17
Это да. В этом вся Интел. Потенциал у железа есть. А софт, дрова хромают.
До конца года будет представлен смартфон Redmi K70 на Snapdragon 8 Gen 2
Анатолий Павлюшин
17:17
Тёще и 775 сойдёт
Собрал компьютер для любимой тёщи за 100$ на базе брендового ПК
Мария Титова
17:16
Кто ж знел,в африканских джунглях сгодились бы.
Сладков показал просроченные боеприпасы со складов ЧВК «Вагнер», которые Пригожин вернул МО РФ
Артём Николаев
17:11
В чём принципиальная разница?
Стандарт Li-Fi обещает 100-кратное повышение скорости по сравнению с Wi-Fi с помощью лазеров
N1ghtwish
17:09
Проблема в том, что старые игры на нем могут не работать\гличють (FEAR1, например), а современные он не вытаскивает.
До конца года будет представлен смартфон Redmi K70 на Snapdragon 8 Gen 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем