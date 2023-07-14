Похоже, Киев в безопасности. Относительной, естественно.

Различные двусмысленные заявления российского политического руководства о необходимости «ликвидации» нынешней украинской власти, о связи гипотетической новой волны мобилизации с целью похода на Киев, переброска в Беларусь подразделений реорганизованной ЧВК «Вагнер» — всё это вызывает мысли о том, что план по повторному, на сей раз уже настоящему наступлению на столицу Украины как минимум существует, и как максимум уже вовсю реализуется. Тем не менее, в самом Киеве такой угрозы не видят, о чём сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания «ставки» с заслушиванием докладов командующих войсками.

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По словам Зеленского, «с учётом данных разведки и принятых мер, угроза вторжения из Беларуси отсутствует». О каких принятых мерах и данных разведки идёт речь, не уточняется, но, по всей видимости, Зеленский имеет в виду выведение проходивших боевое слаживание на территории белорусских полигонов военнослужащих ВС РФ непосредственно ближе к линии боевого соприкосновения.

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Дополнительно Зеленский заявил о наращивании собственного производства военной техники, отдельно отметив «хороший результат» по беспилотникам. Насколько данное наращивание актуально в условиях того, что на территории Украины нет ни клочка безопасной территории, куда не могли бы не долететь российские ракеты, вопрос риторический.