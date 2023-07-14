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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украинские энергетики предупредили граждан о сложной зиме вследствие масштабных разрушений энергосистемы
И ремонтировать ничего никто не собирается, судя по всему.

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Последствия проведённой ВС РФ кампании по нанесению ударов по объектам энергетики Украины отнюдь не ликвидированы, как может показаться на первый взгляд. Кое-как пережить прошлый отопительный период без чудовищных последствий Украине помогла тёплая зима, тот факт, что примерно половина всей электрогенерации на Украине приходится на атомные электростанции, по которым российские удары принципиально не наносились, а также значительное снижение потребления вследствие масштабного исхода украинских беженцев из страны и остановки энергоёмких (и не только) предприятий. Проблему это всё не решает, поскольку повреждения остаются, и дефицит в генерации сохраняется.

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Об этом сегодня предупредил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире СМИ. По словам Сахарука, условия, при которых Украина встретит надвигающуюся зиму, будут гораздо хуже тех, что были в начале предыдущей зимы. Сахарук отметил, что на сегодняшний день в стране разрушено или повреждено 75 % тепловой генерации.

Кроме того, исполнительный директор ДТЭК напомнил и о выведении из строя примерно половины электрогенерации. Сейчас работающих мощностей хватает, но с началом отопительного сезона осенью может возникнуть дефицит, который не удастся покрыть импортом. Сограждан Сахарук призывает уже сейчас подготавливаться к зимнему периоду, пока цены это ещё позволяют: заниматься утеплением домов, закупать энергоносители и так далее.

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Очевидно, что восстановление столь масштабной и разветвлённой инфраструктуры Украине не под силу: предприятия, которые могут обеспечить реализацию плана столь циклопических масштабов, в стране отсутствуют, европейские системы и технологии несовместимы с советскими, а производство совместимых сегодня представлено разве что в России.

#украина #энергетика
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