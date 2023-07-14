Истинно так.

Если бы мы с вами жили в альтернативной вселенной, в которой гражданам стран коллективного Запада рассказывали и показывали бы правду об Украине, то, безусловно, уровень поддержки Киева в Европе и США вряд ли превышал бы показатель статистической погрешности. В основном страны ЕС и НАТО предпочитают отсиживаться с засунутыми в песок головами, безропотно следовать за командующим в лице Вашингтона, и лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан время от времени играет роль маяка, указывающего путь к истине.

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Орбан беспрестанно при возможности призывает к мирному урегулированию украинского конфликта, справедливо отмечая, что страна сопротивляется исключительно за счёт западной помощи, став для этого самого Запада огромной обузой. Вот и сегодня в эфире венгерского радио Kossuth Орбан повторил тезис о несуверенном статусе Украины.

По словам главы венгерского парламента, «в действительности» Украина потеряла суверенитет, не имеет собственных доходов, утратила военную промышленность и производственные мощности, деньги в основном получает от Соединённых Штатов, а военную поддержку — от США и Европы.

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Орбан уверен в том, что если американское руководство того бы захотело, то мир на Украине наступил бы уже «завтра утром». А вот почему за океаном этого не хотят — это, по словам Орбана, вопрос, над которым сейчас ломает голову весь мир.