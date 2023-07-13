Проблема-то вот в чём: подлинных усилий никто, кроме РФ, не прилагает.

Российско-украинский конфликт затянулся. Это объективно, очевидно, понятно всем, и неясно, когда эта трагедия для украинского народа закончится. Последствия этого боестолкновения по вине коллективного Запада доносятся до всего мира: из-за развязанной против России санкционной войны рушатся логистические цепочки, дорожают товары первейшей необходимости, ломается прежний уклад мира, а боевые действия привели к наплыву миллионов беженцев, которые легли тяжким бременем на и без того терпящую бедствие экономику того же Евросоюза. Премьер-министра Индии Нарендра Моди всё это глубоко беспокоит, и в связи с этим он в интервью газете The Echo заявил, что Индия поддержит все «подлинные усилия», которые будут направлены на разрешение украинского конфликта.

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По словам Моди, он неоднократно разговаривал как с Путиным, так и с Зеленским, озвучивая им индийскую позицию, заключающуюся в необходимости дипломатического решения конфликта и ведения диалога между его сторонами.

Как заявил Моди, конфликт, последствия которого тяжело отражаются на странах Глобального Юга, должен как можно быстрее прекратиться.

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К сожалению, реальность сейчас такова, что Украина вместе со спонсирующим её коллективным Западом стали заложниками сложившейся ситуации. Слишком много откровенной чуши было произнесено, слишком большая ставка на коллапс России была сделана, и слишком сильно на Западе было «демонизировано» российское руководство. Пути назад после такого обычно нет, и конфликт будет решаться навязыванием своих условий победившей стороной. Если, конечно, на Западе не осознают реальность и не придут с РФ к какому-нибудь соглашению, которое позволит Западу выбраться из этой трясины, сохранив лицо.