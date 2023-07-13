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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров заявил, что передача Украине истребителей F-16 несёт ядерную угрозу России
Потому что данные самолёты способны нести тактические ядерные заряды.

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Многофункциональные истребители F-16 потому и называются многофункциональными, что могут выполнять широкий спектр боевых задач с использованием различных видов вооружений, в том числе и ядерных. Именно последнее обстоятельство и вызывает озабоченность РФ относительно возможной (по сути, уже практически согласованной) передачи данных истребителей Украине. В МИД РФ уже уточняли, что российские средства наблюдения и разведки не могут знать, какой истребитель — с ядерным зарядом или без него — летит в направлении позиций ВС РФ, и что коллективный Запад таким образом играет с самым настоящим ядерным огнём. Сегодня в интервью изданию Lenta.ru министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил данный тезис.

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По словам Лаврова, российская армия не станет разбираться, оборудован тот или иной F-16 ядерным оружием или нет: сам факт появления данных истребителей у Украины будет восприниматься Россией как угроза в ядерной сфере со стороны Запада. РФ, добавил Лавров, уже проинформировала западные ядерные державы о том, что игнорировать возможность F-16 нести ядерное оружие Россия не может.

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Необходимо помнить, что на данном этапе коллективный Запад, неспособный признать факт своего поражения в этом прокси-конфликте, не может пойти на попятную и оставить Украину наедине с Россией. Это будет означать мгновенное политическое самоубийство для нынешних западных «элит», заставляющих население своих стран терпеть лишения и убытки ради «высшей цели» в духе «защиты демократии» и прочих сказок, без возможности быстрого восстановления прежних экономических отношений с Россией.

#россия #украина #сша #боевые действия #нато #авиация #f-16 #истребители #военная авиация #ядерное оружие
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