Потому что данные самолёты способны нести тактические ядерные заряды.

Многофункциональные истребители F-16 потому и называются многофункциональными, что могут выполнять широкий спектр боевых задач с использованием различных видов вооружений, в том числе и ядерных. Именно последнее обстоятельство и вызывает озабоченность РФ относительно возможной (по сути, уже практически согласованной) передачи данных истребителей Украине. В МИД РФ уже уточняли, что российские средства наблюдения и разведки не могут знать, какой истребитель — с ядерным зарядом или без него — летит в направлении позиций ВС РФ, и что коллективный Запад таким образом играет с самым настоящим ядерным огнём. Сегодня в интервью изданию Lenta.ru министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил данный тезис.

реклама

По словам Лаврова, российская армия не станет разбираться, оборудован тот или иной F-16 ядерным оружием или нет: сам факт появления данных истребителей у Украины будет восприниматься Россией как угроза в ядерной сфере со стороны Запада. РФ, добавил Лавров, уже проинформировала западные ядерные державы о том, что игнорировать возможность F-16 нести ядерное оружие Россия не может.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Необходимо помнить, что на данном этапе коллективный Запад, неспособный признать факт своего поражения в этом прокси-конфликте, не может пойти на попятную и оставить Украину наедине с Россией. Это будет означать мгновенное политическое самоубийство для нынешних западных «элит», заставляющих население своих стран терпеть лишения и убытки ради «высшей цели» в духе «защиты демократии» и прочих сказок, без возможности быстрого восстановления прежних экономических отношений с Россией.