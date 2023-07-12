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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Рассуждали, что же делать с Украиной»: Нарышкин подтвердил факт беседы с главой ЦРУ в конце июня
За Украину решают участники данной шахматной партии.

По Сети некоторое время гулял слух о том, что в конце июня между главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным и главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом прошёл важный телефонный разговор. Сегодня Нарышкин эти сведения подтвердил, заявив, что разговор в конце прошлого месяца действительно имел место.

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По словам главы российского разведывательного ведомства, предлогом для разговора со стороны Бернса стали «события 24 июня», которым Нарышкин в беседе с главой ЦРУ дал понятную характеристику. Основной же темой, добавил Нарышкин, всё же была Украина: в ходе разговора главы разведок «думали, рассуждали, что же делать с Украиной».

В общей сложности беседа продолжалась около часа. Всех подробностей Нарышкин как разведчик, конечно же, не выдаст до тех пор, пока для этого не будет сформирована подходящая конъюнктура.

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На самом деле, показателен тот факт, что дальнейшая судьба Украины обсуждается без самой Украины. Понятно, что права голоса страна, полностью и во всех аспектах зависящая от коллективного Запада, не имеет, и решать за неё будут реальные игроки в этой затянувшейся партии. В конце концов, информационная накачка западной аудитории в рамках антироссийской повестки это одно, а реальные сведения о ходе боевых действий — это совсем другое. И надо понимать, что в распоряжении ЦРУ вся полнота реальной картинки имеется. По крайней мере, в это сильно хотелось бы верить.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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