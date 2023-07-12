По Сети некоторое время гулял слух о том, что в конце июня между главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным и главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом прошёл важный телефонный разговор. Сегодня Нарышкин эти сведения подтвердил, заявив, что разговор в конце прошлого месяца действительно имел место.
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По словам главы российского разведывательного ведомства, предлогом для разговора со стороны Бернса стали «события 24 июня», которым Нарышкин в беседе с главой ЦРУ дал понятную характеристику. Основной же темой, добавил Нарышкин, всё же была Украина: в ходе разговора главы разведок «думали, рассуждали, что же делать с Украиной».
В общей сложности беседа продолжалась около часа. Всех подробностей Нарышкин как разведчик, конечно же, не выдаст до тех пор, пока для этого не будет сформирована подходящая конъюнктура.
На самом деле, показателен тот факт, что дальнейшая судьба Украины обсуждается без самой Украины. Понятно, что права голоса страна, полностью и во всех аспектах зависящая от коллективного Запада, не имеет, и решать за неё будут реальные игроки в этой затянувшейся партии. В конце концов, информационная накачка западной аудитории в рамках антироссийской повестки это одно, а реальные сведения о ходе боевых действий — это совсем другое. И надо понимать, что в распоряжении ЦРУ вся полнота реальной картинки имеется. По крайней мере, в это сильно хотелось бы верить.