Да и после, видимо, тоже.

Поскольку ключевым государством в НАТО являются Соединённые Штаты, то и слово президента США относительно принимаемых в альянсе решений также является решающим. Сегодня президент Байден в очередной раз исключил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс до тех пор, пока продолжается конфликт с Россией.

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Ранее, ещё до начала саммита НАТО в Вильнюсе, представители альянса один за другим объясняли, почему Киев в обозримом будущем не станет полноправным членом альянса. Даже если не учитывать конфликт с Россией и апокалипсис, который последует за гипотетическим прямым и открытым вступлением НАТО в конфликт на стороне Киева, то имеется масса критериев, по которым Украина не соответствует как кандидат на возможное вступление в данный военно-политический блок. В частности, перед Киевом поставлены задачи наведения порядка с коррупцией, свободой слова в стране, а также приведения юридической системы в соответствие с западной. Проще говоря, поставлены условия, которые Украина в текущих реалиях выполнить в принципе не может.

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Причина, по которой Зеленский и его команда пытаются втянуть Украину в НАТО и, как следствие, разместить натовский военный контингент на своей территории, проста: конфликт в представлении Киева идёт слишком не по плану, его исход всем примерно очевиден, и продолжающееся уже больше месяца «контрнаступление», в рамках которого в гаргантюанских количествах сжигается переданная Украине с Запада военная техника, оптимизма по этому поводу совсем не добавляет.