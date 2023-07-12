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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский верит и надеется на то, что поддержка Украины со стороны Запада не уменьшится
А что ещё остаётся?

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На сегодняшний день бесспорен тот факт, что Украина сохраняет возможность сопротивляться российской специальной военной операции исключительно за счёт военной и финансовой поддержки Запада. Стоит только эту поддержку прекратить, как, по подсчётам даже европейских политиков, ситуация «схлопнется» за считанные дни, и условия мира будут вырабатываться не в рамках переговоров, а будут навязаны Россией. Понимают это, несмотря на максимально воинственные и бескомпромиссные заявления, и в Киеве.

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Так, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, куда его пригласили как своего рода почётного гостя, заявил, что «партнёры» заверили его в том, что поддержка Украины уменьшаться не будет. По словам Зеленского, он не знает, все ли до конца с ним откровенны, но Украина верит своим партнёрам.

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Дополнительно Зеленский отметил, что уровень поддержки Киева Западом зависит от развития событий непосредственно «на земле»: возможности «просто стоять и рассчитывать, что десятилетиями нас будут поддерживать», у Украины, отметил глава государства, нет. Проще говоря, Зеленский провёл прямую связь между продолжением боевых действий со стороны ВСУ и оказанием Западом помощи стране. А что это значит? Только то, что ВСУ будут продолжать отдаваться приказы вгрызаться в каждый миллиметр земли, лишь бы создавать картинку продолжающегося сопротивления. И всё это иначе как одной большой трагедией для Украины назвать никак нельзя.

#россия #украина #сша #боевые действия #нато #евросоюз
2
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