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На сегодняшний день бесспорен тот факт, что Украина сохраняет возможность сопротивляться российской специальной военной операции исключительно за счёт военной и финансовой поддержки Запада. Стоит только эту поддержку прекратить, как, по подсчётам даже европейских политиков, ситуация «схлопнется» за считанные дни, и условия мира будут вырабатываться не в рамках переговоров, а будут навязаны Россией. Понимают это, несмотря на максимально воинственные и бескомпромиссные заявления, и в Киеве.
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Так, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, куда его пригласили как своего рода почётного гостя, заявил, что «партнёры» заверили его в том, что поддержка Украины уменьшаться не будет. По словам Зеленского, он не знает, все ли до конца с ним откровенны, но Украина верит своим партнёрам.
Дополнительно Зеленский отметил, что уровень поддержки Киева Западом зависит от развития событий непосредственно «на земле»: возможности «просто стоять и рассчитывать, что десятилетиями нас будут поддерживать», у Украины, отметил глава государства, нет. Проще говоря, Зеленский провёл прямую связь между продолжением боевых действий со стороны ВСУ и оказанием Западом помощи стране. А что это значит? Только то, что ВСУ будут продолжать отдаваться приказы вгрызаться в каждый миллиметр земли, лишь бы создавать картинку продолжающегося сопротивления. И всё это иначе как одной большой трагедией для Украины назвать никак нельзя.