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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон назвал «войной на истощение» текущий конфликт на Украине
Похоже, дошло.

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Российская специальная военная операция на Украине могла и не начинаться, а в апреле прошлого года могла довольно быстро завершиться, однако западные спонсоры Киева сначала отказались принимать российское предложение по переустройству европейской архитектуры безопасности, затем, когда СВО уже началась, сорвали российско-украинские переговоры, надавили на своих протеже, заставили их оказывать сопротивление, и в результате мы имеем то, что многие эксперты называют индустриальной войной на истощение. Сегодня аналогичным образом конфликт на Украине охарактеризовал и президент Франции Эмманюэль Макрон.

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По словам Макрона, Североатлантический альянс будет и дальше продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку даже в том случае, если эта «война на истощение» растянется на долгосрочную перспективу.

Наращивать уровень эскалации будет и сама Франция: так, вчера Макрон заявил, что Пятая республика передаст Украине крылатые ракеты SCALP, являющиеся французской версией ракет Storm Shadow. По сути, это одни и те же ракеты, просто производятся во Франции и в Британии соответственно, а полное их название таким и является: Storm Shadow/SCALP.

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Что касается конфликтов на истощение, то победу в них оказывает тот, кто наносит оппоненту больший ущерб, чем терпит сам, и который может зализывать свои раны быстрее, чем это делает противник. Учитывая, что коллективный Запад уже с трудом, чего не скрывает, находит для Киева даже такие примитивные вещи, как артиллерийские снаряды, из-за чего вынужден отправлять их кассетные варианты, а Россия тем временем полностью мобилизовала свою военную промышленность и в несколько раз нарастила выпуск военной продукции, ситуация на данном этапе разворачивается не в пользу Запада и Украины в частности.

#россия #украина #боевые действия #нато #франция
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