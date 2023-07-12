Похоже, дошло.

Российская специальная военная операция на Украине могла и не начинаться, а в апреле прошлого года могла довольно быстро завершиться, однако западные спонсоры Киева сначала отказались принимать российское предложение по переустройству европейской архитектуры безопасности, затем, когда СВО уже началась, сорвали российско-украинские переговоры, надавили на своих протеже, заставили их оказывать сопротивление, и в результате мы имеем то, что многие эксперты называют индустриальной войной на истощение. Сегодня аналогичным образом конфликт на Украине охарактеризовал и президент Франции Эмманюэль Макрон.

реклама

По словам Макрона, Североатлантический альянс будет и дальше продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку даже в том случае, если эта «война на истощение» растянется на долгосрочную перспективу.

Наращивать уровень эскалации будет и сама Франция: так, вчера Макрон заявил, что Пятая республика передаст Украине крылатые ракеты SCALP, являющиеся французской версией ракет Storm Shadow. По сути, это одни и те же ракеты, просто производятся во Франции и в Британии соответственно, а полное их название таким и является: Storm Shadow/SCALP.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Что касается конфликтов на истощение, то победу в них оказывает тот, кто наносит оппоненту больший ущерб, чем терпит сам, и который может зализывать свои раны быстрее, чем это делает противник. Учитывая, что коллективный Запад уже с трудом, чего не скрывает, находит для Киева даже такие примитивные вещи, как артиллерийские снаряды, из-за чего вынужден отправлять их кассетные варианты, а Россия тем временем полностью мобилизовала свою военную промышленность и в несколько раз нарастила выпуск военной продукции, ситуация на данном этапе разворачивается не в пользу Запада и Украины в частности.