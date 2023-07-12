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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео: ВС РФ завершают приём тысяч единиц военной техники ЧВК «Вагнер»
Всё было предоставлено Минобороны России, всё возвращается обратно.

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По итогу истории, развернувшейся в конце июня с ЧВК «Вагнер», всё предоставленное Группе со стороны Минобороны России вооружение должно быть возвращено назад законному владельцу. Процесс идёт, и сейчас уже находится на завершающих этапах, о чём официально сообщило российское оборонное ведомство, опубликовавшее соответствующий «пост» в Telegram вкупе с видеороликом.

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Как уточняется, на сегодняшний день подразделениями ЧВК «Вагнер» в пользу ВС РФ переданы более двух тысяч единиц военной техники и вооружения, ранее предоставленного «вагнеровцам» со стороны Минобороны. В числе этой техники в том числе тяжёлая бронетехника, танки Т-90, Т-80 и Т-72Б3, РСЗО «Град» и «Ураган», системы ПВО «Панцирь», САУ «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт», «Тюльпан», гаубицы, миномётные комплексы, тягачи, бронетранспортёры, огромное количество автомобильной техники.

Помимо военной техники также завершается передача 2 500 тонн боеприпасов и 20 тысяч единиц стрелкового оружия. Техника доставляется в тыловые районы, где будет проходить техническое обслуживание перед подготовкой к дальнейшему использованию по назначению. Видимо, так выглядит намеренно раздувавшийся Пригожиным с целью нагнетания обстановки «снарядный голод» в ЧВК «Вагнер».

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Напомним, что ЧВК «Вагнер» в прежнем виде больше существовать, по всей видимости, не будет: тем бойцам, которые хотят продолжить службу, предложено заключить контракты с МО РФ или другими силовыми ведомствами. Остальные смогут либо вернуться домой, либо уйти в Беларусь для дальнейшей деятельности.

#россия #боевые действия #чвк "вагнер"
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