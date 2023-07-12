Официальная причина: чтобы не возить вместе с контингентом и все их припасы. Неофициальная причина всем понятна.

Саммит НАТО в Вильнюсе прошёл без каких-либо «сюрпризов»: Украину в альянс не принимают и вряд ли, учитывая озвученные невыполнимые в украинских реалиях требования, когда-нибудь примут, но оказывать военную помощь продолжат. Всё это можно было заявить и без проведения саммита, но традиции — это дело важное. Как бы то ни было, одним из бенефициаров саммита стала Польша, президент которой Анджей Дуда сегодня в рамках пресс-конференции по итогам саммита сообщил, что альянс принял решение о создании в Польше складов с вооружением.

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Официальная озвученная господином Дудой причина создания этих складов — обеспечение натовской группировки, которая в случае необходимости может быть переброшена на восточный фланг НАТО. Сегодня же Дуда заявил, что НАТО утвердило план переброски при необходимости ста тысяч солдат альянса в Польшу. Сейчас в такой гипотетической ситуации натовской группировке придётся везти всю технику и боеприпасы с собой.

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По плану, размещённые в Польше склады будут использоваться всеми восточными членами НАТО. Сколько времени займёт возведение и наполнение этих складов, не уточняется, но уже напрашивается очевидный вывод о том, что в реальности эти склады будут использоваться для дальнейшего нашпиговывания оружием Украины.