Информационная накачка (если угодно — пропаганда) общества во время боевых действий — один из важнейших элементов этих самых боевых действий. Всё это не секрет, и относиться к этому необходимо с пониманием ситуации. На Западе и на Украине, например, информационное давление на сознание своих граждан считают куда более важным занятием, чем реальные боевые действия, в результате чего, например, в украинских и западных телевизорах и интернет-изданиях реальность, в которую, увы, верит значительная часть «обрабатываемого» общества, диаметрально противоположна объективной действительности. Россия на этом поприще традиционно уступает, что можно видеть по огромному количеству людей, искренне не понимающих, что, с кем, почему и зачем сейчас происходит, но всё-таки лучше поздно, чем никогда.
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В частности, в информационных кругах уже давно витает идея выставления подбитой западной техники перед окнами соответствующих посольств стран-поставщиков Украине этой техники в Москве. Идея правильная, но казалось, что она забуксовала: постановки данного вопроса на высоком уровне не наблюдалось. Но сегодня из Госдумы поступило любопытное известие: депутат от КПРФ Владимир Исаков выдвинул вышеуказанное предложение, напомнив о том, что по итогам Прохоровского сражения, начавшегося в этот день, 12 июля, в 1943 году, подбитая немецкая техника была выставлена напоказ в Москве.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин это предложение одобрил, призвав соответствующим образом проголосовать членов нижней палаты российского парламента.
Необходимо помнить, что на Западе такие акции устраиваются регулярно: Украина натужно тащит в европейские столицы подбитые российские танки, требуя демонстративного их выставления перед российскими посольствами.