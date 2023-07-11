Первый день натовского саммита в Вильнюсе прошёл ожидаемо: Швецию готовятся принять в НАТО, Украину же, несмотря на все старания Зеленского в частности и киевских властей в целом, нет. Причина, по которой двери в НАТО для Украины и открыты, и закрыты одновременно, проста: страна находится в состоянии вооружённого конфликта, и не с кем-то там, а с Россией. Устав НАТО и так не позволяет принимать в свой состав государства в состоянии конфликта и с территориальными претензиями к другим государствам, так тут ещё и существует совсем неиллюзорный риск тотальной ядерной аннигиляции планеты.
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В общем, принимать Украину в НАТО не собираются, а для тех, кто ещё не понял, почему, представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что приём Украины в альянс в текущей ситуации привёл бы к переходу НАТО в целом и США в частности в состояние открытой войны с Россией, что, по понятным причинам, недопустимо.
По словам Миллера, президент США Джо Байден «ясно дал понять», что такого развития событий в период, пока он является главой государства, не произойдёт. Иными словами, Миллер изобразил ещё относительно умеренной нынешнюю администрацию США, которая довела Европу до ручки и, теша своё самолюбие, столкнула Россию и поддерживаемую Западом Украину до вооружённого конфликта, интенсивность которого является самой высокой из всех конфликтов после Второй мировой войны.