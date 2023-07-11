Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле предложили Турции снять розовые очки касательно возможности вступления в ЕС
Шанс, конечно, повыше, чем у Украины, но всё равно околонулевой.
рекомендации
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает

Вчера стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не имеет претензий к Швеции и готов передать протокол о вступлении данной скандинавской страны в НАТО на рассмотрение в турецкий парламент «в кратчайшие сроки». В качестве «благодарности» Швеция, в свою очередь, посодействует Турции в её многолетней эпопее по вступлению в Евросоюз.

реклама

Естественно, на эти известия отреагировали в Кремле, и сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если называть вещи своими именами, то европейцы не хотят видеть Турцию в Европе, и на этот счёт Анкаре следует снять розовые очки.

Необходимо понимать, что экономическая ситуация в Евросоюзе сейчас явно не располагает к приёму новых членов, тем более дотационных. Учитывая нынешнее экономическое положение в Турции с её ежегодной инфляцией, близкой к показателям гиперинфляции, из-за чего, к слову, Эрдоган еле-еле одержал победу на выборах, столь крупный и проблемный участник в Евросоюзе не нужен.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Кроме того, вступление Турции в ЕС будет означать то, что Анкаре придётся автоматически лишиться значительной части своего суверенитета и автоматически присоединиться к антироссийским санкциям. А это значит только следующее: до свидания, российские туристы, которых и так уже становится критически мало из-за инфляции в Турции, прощайте, российские инвестиции, и до лучших времён, критически необходимые Турции инфраструктурные проекты (АЭС, газовый хаб и другие) на основе российских технологий. А если такие элементарные вещи понимаем мы, то тем более понимает их Эрдоган, который привык извлекать выгоду из своей «многовекторной» политики.

#россия #политика #евросоюз #турция
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Киссинджер в разговоре с пранкерами счёл Украину ответственной за подрыв «Северных потоков»
Минобороны Беларуси подтвердило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с ВС РБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
60
8 экономических стратегий и градостроительных симуляторов на ПК, в которые можно играть бесконечно
18
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 2
28
Как я пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли (гигромы) на запястье - впечатления
30
Мои впечатления от игры Dark Souls Remastered. Часть 1
8
Простой способ скачать любое видео на youtube
20
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июля
1
Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
14
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
25
Почему в США растёт количество случаев мочекаменной болезни у детей
7

Сейчас обсуждают

Александр Горячко
17:49
Ну если твоя 3090 хуже 4070. Тогда да. Ваш комментарий непонятен. При чем здесь 3090?
Почему видеокарты NVIDIA до 50 000р не годятся для игр в 2К, и какие альтернативы есть у геймеров
Legbi4
17:46
Не знаю, отличная стабильная мать, память гонит хорошо, да возможно есть нюанс с инициализацией устройств, поменял видяху с 1060 на 3070 и комп начал загружать секунд на 5 быстрей )
Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
daimos
17:45
Забавно, также как читать, почему нужно купить очередной айфон, общество потребления негодует, ясно. Не беси меня, детë, словами про нормальную операционку
Есть ли необходимость создания международного надзора за ИИ
Владимир Мелехов
17:43
Я про Е8400- Е8600
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
Victor Konovalov
17:43
Да, неплохо, особенно если вы нищий ретроград, у которого не хватает ума поставить нормальную операционку и купить хороший монитор.
Есть ли необходимость создания международного надзора за ИИ
Владимир Мелехов
17:40
а где представители Wolfdale? Имхо они в тот период 775 были толпами - гнались под 4ггц из коробки, а приложения под многопоток не очень были оптимизированы ещё
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
хахахер
17:39
кессинжеру 100лет,щас все украинские истории,на его старческий маразм,будут списывать
Киссинджер в разговоре с пранкерами счёл Украину ответственной за подрыв «Северных потоков»
Лев корл
17:37
Может и не глупые, да, хитрые точно))) Но легко зомбируемы Вместо того чтобы Зелю и всю бандерскую команду (настоящего врага Украины!) развесить на фонарных столбах за яйца вдоль Крещатика они против ...
Американский полковник Дуглас Макгрегор признал, что украинские солдаты массово сдаются в плен
id_1
17:36
Верно, спасибо за найденную неточность.
AMD выпускает новый 6-ядерный Ryzen 5 7500F, но купить его будет проблематично
Альберт Коневал
17:35
А я вот посмотрел современные цены на железо, и решил купить консоль. Играю редко, для работы хороший ноут есть, но штукарь, что бы пару часов в месяц поиграть, выложить не готов. Просьба тапками не к...
Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем