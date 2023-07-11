Шанс, конечно, повыше, чем у Украины, но всё равно околонулевой.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Вчера стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не имеет претензий к Швеции и готов передать протокол о вступлении данной скандинавской страны в НАТО на рассмотрение в турецкий парламент «в кратчайшие сроки». В качестве «благодарности» Швеция, в свою очередь, посодействует Турции в её многолетней эпопее по вступлению в Евросоюз.

реклама

Естественно, на эти известия отреагировали в Кремле, и сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если называть вещи своими именами, то европейцы не хотят видеть Турцию в Европе, и на этот счёт Анкаре следует снять розовые очки.

Необходимо понимать, что экономическая ситуация в Евросоюзе сейчас явно не располагает к приёму новых членов, тем более дотационных. Учитывая нынешнее экономическое положение в Турции с её ежегодной инфляцией, близкой к показателям гиперинфляции, из-за чего, к слову, Эрдоган еле-еле одержал победу на выборах, столь крупный и проблемный участник в Евросоюзе не нужен.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Кроме того, вступление Турции в ЕС будет означать то, что Анкаре придётся автоматически лишиться значительной части своего суверенитета и автоматически присоединиться к антироссийским санкциям. А это значит только следующее: до свидания, российские туристы, которых и так уже становится критически мало из-за инфляции в Турции, прощайте, российские инвестиции, и до лучших времён, критически необходимые Турции инфраструктурные проекты (АЭС, газовый хаб и другие) на основе российских технологий. А если такие элементарные вещи понимаем мы, то тем более понимает их Эрдоган, который привык извлекать выгоду из своей «многовекторной» политики.