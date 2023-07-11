Вчера стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не имеет претензий к Швеции и готов передать протокол о вступлении данной скандинавской страны в НАТО на рассмотрение в турецкий парламент «в кратчайшие сроки». В качестве «благодарности» Швеция, в свою очередь, посодействует Турции в её многолетней эпопее по вступлению в Евросоюз.
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Естественно, на эти известия отреагировали в Кремле, и сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если называть вещи своими именами, то европейцы не хотят видеть Турцию в Европе, и на этот счёт Анкаре следует снять розовые очки.
Необходимо понимать, что экономическая ситуация в Евросоюзе сейчас явно не располагает к приёму новых членов, тем более дотационных. Учитывая нынешнее экономическое положение в Турции с её ежегодной инфляцией, близкой к показателям гиперинфляции, из-за чего, к слову, Эрдоган еле-еле одержал победу на выборах, столь крупный и проблемный участник в Евросоюзе не нужен.
Кроме того, вступление Турции в ЕС будет означать то, что Анкаре придётся автоматически лишиться значительной части своего суверенитета и автоматически присоединиться к антироссийским санкциям. А это значит только следующее: до свидания, российские туристы, которых и так уже становится критически мало из-за инфляции в Турции, прощайте, российские инвестиции, и до лучших времён, критически необходимые Турции инфраструктурные проекты (АЭС, газовый хаб и другие) на основе российских технологий. А если такие элементарные вещи понимаем мы, то тем более понимает их Эрдоган, который привык извлекать выгоду из своей «многовекторной» политики.