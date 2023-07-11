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Пранкеры Вован и Лексус, которые с удивительной регулярностью и с поразительным результатом связываются с высокопоставленными политиками коллективного Запада, сегодня опубликовали запись своего пранка в отношении экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Пранкеры представились президентом Украины Владимиром Зеленским и провели с Киссинджером задушевную беседу.

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В ходе этой беседы, например, выяснилось, что Киссинджер считает Украину ответственной за подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море, произошедший осенью прошлого года.

«Если честно, я думал, что это вы [сделали]», — заявил Киссинджер в беседе с лже-Зеленским, отвечая на вопрос о том, кого он считает виновным в подрыве газопроводов.

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По всей видимости, Киссинджер просто ретранслирует публиковавшиеся недавно в американских СМИ статьи о том, что взрывы на «Северных потоках» осуществили украинские специальные службы. Откуда у Украины такие возможности, в чём цель, и каким образом они очутились так далеко от родного берега, всё это вопросы, которые задавать не принято — нужно слепо верить средствам массовой информации. В реальности, конечно, все понимают, что за диверсией на газопроводах стоят Соединённые Штаты, и к такому же выводу пришёл и известный журналист Сеймур Херш в своём независимом журналистском расследовании случившегося.