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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

В результате неудавшегося вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» в прежнем виде существовать уже не будет — это очевидно. Тем не менее, бойцы «Вагнера», как бы не следовало относиться к их затеявшему мятеж руководству, продемонстрировали в ходе специальной военной операции доблесть, самоотверженность, героизм и мужество, а также набрались бесценного опыта ведения боевых действий в условиях общевойскового боя против равного (благодаря помощи Запада, естественно) по техническим возможностям оппонента. В Минобороны Беларуси с подачи президента Александра Лукашенко решили воспользоваться открывшейся возможностью для того, чтобы задействовать «вагнеровцев» в инструкторской работе.

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Как гласит свежее сообщение пресс-службы МО РБ, представители ЧВК «Вагнер» будут проводить совместные занятия с военнослужащими Республики Беларусь и обмениваться с ними опытом. В частности, «вагнеровцы» проинструктируют белорусских военных в искусстве наступления, обороны, применения конкретных вооружений в зависимости от ситуации, а также расскажут, какое оружие показало себя хорошо, а какое нет.

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По справедливому мнению президента Беларуси Александра Лукашенко, реальный боевой опыт бесценен, равно как бесценна и возможность поделиться им с белорусскими военными.