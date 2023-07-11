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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон пообещал передать Украине ракеты дальнего радиуса действия
Судя по всему, речь идёт о ракетах SCALP.
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Хотя в рамках саммита НАТО, как и ожидалось, Украину не пригласили в состав альянса, но с пустыми руками Зеленский из Вильнюса всё же не уедет: какие-то «подарки» хотя бы из соображений символизма надо было передать. Вот президент Франции Эмманюэль Макрон и передаёт: по его словам, Париж собирается передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

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С учётом «сложившейся ситуации», отметил Макрон, Франция передаёт Украине ракеты, с помощью которых можно наносить удары вглубь [территории противника (России)].

В детали президент Франции не вдаётся, но французская пресса в лице Agence France Presse уточняет, что речь, скорее всего, идёт о ракетах SCALP, по сути являющихся аналогами (французским вариантом) уже применяемых Украиной ракет Storm Shadow (полное название — как раз Storm Shadow/SCALP), и также способных в экспортном варианте бить по целям на удалении до трёхсот километров от места запуска. Вполне логичное в украинских реалиях решение, учитывая полную совместимость и взаимозаменяемость данных ракет.

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Саммит НАТО в Вильнюсе продлится два дня: сегодня и завтра включительно. В его рамках основное внимание будет сосредоточено вокруг членства Швеции в альянсе, на которое вчера согласился президент Турции Эрдоган.

#украина #политика #боевые действия #нато #франция
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