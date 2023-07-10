Берите, что дают. Пока предлагают.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Киевские власти, которые до сих пор не готовы признать тот факт, что стремление в НАТО — это ключевая причина, по которой сейчас Украина переживает то, что она переживает, и что от данной саморазрушительной политики пора бы уже отказаться, продолжают гнуть свою линию в надежде укрыться крылом Североатлантического альянса. В самом военно-политическом блоке к данной перспективе не готовы, потому что это будет означать Третью мировую войну, которая для человечества точно станет последней, поэтому всячески придумывают различные «отмазки», рассуждая о несоответствии Украины требованиям к кандидатам и предлагая взамен некие «гарантии безопасности» наподобие тех, что были предоставлены Израилю.

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Казалось бы, неплохой вариант, но максималисты в киевском правительстве считают, что Украина заслужила полноправное членство в НАТО. По крайней мере, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с журналистами немецкого издания ARD заявил, что гарантии безопасности для Украины неприемлемы — они могут стать лишь промежуточным «заполняющим вакуум» этапом между сегодняшним моментом и моментом вступления страны в Североатлантический альянс, но не должны стать его (вступления) заменой.

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Коллективный Запад своей информационной повесткой слишком сильно «раздул» самомнение Украины в целом и её политиков в частности, в результате чего в стране всерьёз поверили, что в мире нет других проблем и задач кроме как всячески поддерживать Киев в его «самообороне», пусть даже ценой безопасности других.