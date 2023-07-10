Любопытные заявления в преддверии начинающегося завтра саммита НАТО в Вильнюсе звучат сегодня из уст его руководителя Йенса Столтенберга. Пока ни слова об Украине, зато очень много было сказано касательно вступления в альянс Швеции, которому всячески ставит препятствия президент Турции Эрдоган, пытающийся выбить дополнительные преференции от Запада.
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Похоже, выбить их всё же удалось: как и предполагали все, кто справедливо не видят в Эрдогане друга России, Анкара согласилась передать протокол о приёме Швеции в НАТО в турецкий парламент, после чего «в кратчайшие сроки» его ратифицировать. После этого вопрос о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, учитывая, что противников этого процесса кроме Эрдогана не было, будет считаться завершённым.
В свою очередь, Швеция, по словам Столтенберга, будет способствовать процессу вступления Турции в Евросоюз.
Зачем Турции членство в Евросоюзе, учитывая, что от этой сделки Турция получит больше вреда, чем пользы, в частности, лишится возможности свободно работать с Россией в ключевых для Анкары инфраструктурных и экономических проектах, неясно. Воспринимать всё это иначе как политическую игру, в которой мы видим только верхушку айсберга, не стоит. Обидно в этой ситуации только за Швецию: пытались избежать членства в НАТО, то и дело и всегда очень вовремя сжигая Коран, но так и не отвертелись от неминуемого. Потому что всё было давно решено за Швецию, и лимитроф права голоса в мировой политике не имеет.
В любом случае, наиболее интересные известия начнут поступать завтра—послезавтра с полей саммита НАТО.