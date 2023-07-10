Да определитесь вы там уже с повесткой: Россия повержена Украиной или же собирается атаковать НАТО?

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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Западная пресса всё никак не может определиться: Украина одержала победу на поле боя и уже находится в шаге от Москвы, или же всё на самом деле ровно наоборот, арсеналы НАТО истощены, и теперь альянсу необходимо разрабатывать план ответа на возможную агрессию со стороны России. Естественно, нападать на НАТО Россия не собирается, потому что это будет означать конец света для всех, но как бы то ни было, такой план, как сообщает агентство Reuters, был согласован впервые со времён окончания Холодной войны.

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Как пишут в Reuters, оживления так называемых региональных планов знаменует собой «фундаментальный сдвиг», поскольку план подразумевает дачу государствам-членам НАТО указаний на тему усовершенствования своих войск и логистики.

Журналисты считают, что на протяжении десятилетий у Североатлантического альянса не было необходимости в согласовании масштабных оборонительных планов, однако «самая кровавая с 1945 года война в Европе, разгорающаяся прямо на границе альянса на Украине» стала предупреждением о том, что нужно заранее быть в полной готовности к возможному конфликту «с равным соперником, таким, как Москва».

Многие политологи, к слову, уже считают, что мы находимся в состоянии Холодной войны 2.0, вот только ставки сейчас гораздо выше, чем во время первой Холодной войны, и отношения между мировыми сверхдержавами находятся на гораздо более опасно низком уровне, что уверенности в завтрашнем дне совсем не добавляет. В связи с чем совсем неудивительно, что на Западе вновь набирают популярность видеоролики о последствиях гипотетической ядерной войны.