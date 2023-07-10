В кинотеатрах картина выйдет 22 ноября, чуть позже — в сервисе Apple TV+.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Компания Apple опубликовала у себя на канале в YouTube дебютный трейлер фильма «Наполеон» режиссёра Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли. Купертинская компания является одним из дистрибьюторов грядущей масштабной кинокартины, поэтому и ролик она выпустила первой. Театральной дистрибьюцией фильма занимается компания Sony Pictures Releasing, после показа в кинотеатрах фильм выйдет на Apple TV+.

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Фильм расскажет о восхождении к славе и власти «простого французского офицера» Наполеона Бонапарта. Первую жену Наполеона Жозефину сыграла актриса Ванесса Кирби. В представленном трейлере зрителям показали несколько кадров из Египетского похода — военной кампании 1798-1801 годов, целью которой было завоевание страны.

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Премьера картины была намечена ещё на декабрь прошло года, но в сентябре 2022-го её перенесли, а октябрь 2023-го. Изначально съёмки должна была финансировать студия Fox Film, однако её этот проект, впоследствии не заинтересовал, и в январе 2021 года права на картину выкупила компания Apple.