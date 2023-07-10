Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Масштабно и очень пафосно: дебютный трейлер фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли
В кинотеатрах картина выйдет 22 ноября, чуть позже — в сервисе Apple TV+.
рекомендации
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает

Компания Apple опубликовала у себя на канале в YouTube дебютный трейлер фильма «Наполеон» режиссёра Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли. Купертинская компания является одним из дистрибьюторов грядущей масштабной кинокартины, поэтому и ролик она выпустила первой. Театральной дистрибьюцией фильма занимается компания Sony Pictures Releasing, после показа в кинотеатрах фильм выйдет на Apple TV+.

реклама

Фильм расскажет о восхождении к славе и власти «простого французского офицера» Наполеона Бонапарта. Первую жену Наполеона Жозефину сыграла актриса Ванесса Кирби. В представленном трейлере зрителям показали несколько кадров из Египетского похода — военной кампании 1798-1801 годов, целью которой было завоевание страны.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Премьера картины была намечена ещё на декабрь прошло года, но в сентябре 2022-го её перенесли, а октябрь 2023-го. Изначально съёмки должна была финансировать студия Fox Film, однако её этот проект, впоследствии не заинтересовал, и в январе 2021 года права на картину выкупила компания Apple.

#кино
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Шестой сезон сериала «Чёрное зеркало» выйдет 15 июня — смотрим трейлер
«Джон Уик 4» уже официально доступен в российских онлайн-кинотеатрах
Минцифры действительно планирует снять запрет на пиратские онлайн-кинотеатры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как выглядят идеальные женщина и мужчина по мнению искусственного интеллекта
15
Американский полковник Дуглас Макгрегор признал, что украинские солдаты массово сдаются в плен
40
Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
29
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 2
26
8 экономических стратегий и градостроительных симуляторов на ПК, в которые можно играть бесконечно
11
Выбираем недорогой телевизор для дачника – фильмы, природа и шашлык с минимальными компромиссами
11
Как я пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли (гигромы) на запястье - впечатления
27
Обзор смартфона Cubot X70 – 12 ГБ оперативки и дисплей 120 Гц в бюджетном сегменте
3
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июля
1
Мои впечатления от игры Dark Souls Remastered. Часть 1
6

Сейчас обсуждают

Vorvort
18:27
В играх ситуация для Интел не лучше.
AMD рассматривала использование испарительной камеры для охлаждения процессоров Ryzen 7000
Vorvort
18:25
Странно что никто не обсуждает керогазы Интел которые греются намного сильнее Ryzen 7000-й серии потребляя энергии до 3-х раз больше.
AMD рассматривала использование испарительной камеры для охлаждения процессоров Ryzen 7000
Yilec
18:24
пауки в банке
Константинов: в Крыму собираются привлечь Зеленского к ответственности за диверсии
Алексей Носков
18:22
Давно и с успехом превратили.
Как я пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли (гигромы) на запястье - впечатления
Bernigan
18:13
Ну так тебя ещё не освободили, как освободят, будет свет
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
хахахер
18:06
небусь поветряны тревоги,каждый день
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
хахахер
18:04
ну если хохлов с октября того года бобмбят ежедневно
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
Марат Аскаров
17:51
до прихода освободителей, проблем со светом не было
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
OgoGoLog
17:49
Есть одна проблема - ВСУ УЖЕ использовали кассетные боеприпасы на территории ДНР. И никакой реакции не последовало.
Кассетные боеприпасы не будут использоваться по территории России - Минобороны Украины
mayday30
17:49
Так вот откуда хозлы взяли идею, что русские их обстреливают из С-300: из своих тупых голов.
Военный эксперт рассказал, сколько ракет С-200 могло остаться у Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем