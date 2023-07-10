Львиная доля из них, по понятным причинам, уже перестала представлять угрозу.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

То, что на Украине на стороне ВСУ сражаются тысячи, тысячи и ещё раз тысячи наёмников из самых разных стран планеты, давно не является ни для кого секретом. Данный факт подтверждается и многочисленными видео с украинской стороны линии боевого соприкосновения, и радиоперехватами, в которых фиксируются десятки иностранных языков, да и в целом страны, «поставляющие» Украине наёмников, этого даже не просто не скрывают, а порой и вовсе считают благородным делом.

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Масштаб переброски наёмников на Украину в условиях тотальной нехватки личного состава уже зашкаливает, и вот, сегодня Минобороны России выступило с посвящённым масштабам наёмничества в украинских реалиях обращением. Согласно предоставленной МО РФ статистике, только с 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция, на Украину только официально прибыли 11 675 иностранных наёмников, являющихся гражданами 84 государств.

Больше всего наёмников, что естественно, прибывают из Польши — свыше 2,6 тысяч человек —, на втором и третьем месте США и Канада, из которых повоевать на стороне Украины прибыли по 900 с лишним человек. Среди главных поставщиков наёмников также прописались Грузия, Великобритания, Румыния, Хорватия, Франция, Сирия (подконтрольная Турции её часть).

Из вышеуказанных 11 675 наёмников на сегодняшний день в рядах ВСУ остались 2 029 человек: 4 845 были уничтожены в ходе боёв, а ещё 4 801 бежал в обратном направлении. Как пишет Минобороны, значительная часть наёмников поняла, что Украина применяет их как «пушечное мясо», и не желают становиться частью печальной статистики. Тем не менее, процесс вербовки наёмников со стороны Киева при полной поддержке западных специальных служб не прекращается: набираются бойцы из Аргентины, Бразилии, Афганистана, Ирака, США и Канады.

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Минобороны заявило, что российские войска будут продолжать уничтожать иностранных наёмников «вне зависимости от их местонахождения на территории Украины», отметив при этом, что их судьба в случае попадания на Украину обретёт один из двух векторов развития: либо бежать восвояси, сохранив жизнь, либо быть ликвидированным в ходе ракетного удара в тылу или же непосредственно на линии боевого соприкосновения.