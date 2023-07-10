Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ: на Украине зафиксированы тысячи наёмников из 84 государств мира
Львиная доля из них, по понятным причинам, уже перестала представлять угрозу.
рекомендации
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает

То, что на Украине на стороне ВСУ сражаются тысячи, тысячи и ещё раз тысячи наёмников из самых разных стран планеты, давно не является ни для кого секретом. Данный факт подтверждается и многочисленными видео с украинской стороны линии боевого соприкосновения, и радиоперехватами, в которых фиксируются десятки иностранных языков, да и в целом страны, «поставляющие» Украине наёмников, этого даже не просто не скрывают, а порой и вовсе считают благородным делом.

реклама

Масштаб переброски наёмников на Украину в условиях тотальной нехватки личного состава уже зашкаливает, и вот, сегодня Минобороны России выступило с посвящённым масштабам наёмничества в украинских реалиях обращением. Согласно предоставленной МО РФ статистике, только с 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция, на Украину только официально прибыли 11 675 иностранных наёмников, являющихся гражданами 84 государств.

Больше всего наёмников, что естественно, прибывают из Польши — свыше 2,6 тысяч человек —, на втором и третьем месте США и Канада, из которых повоевать на стороне Украины прибыли по 900 с лишним человек. Среди главных поставщиков наёмников также прописались Грузия, Великобритания, Румыния, Хорватия, Франция, Сирия (подконтрольная Турции её часть).

Из вышеуказанных 11 675 наёмников на сегодняшний день в рядах ВСУ остались 2 029 человек: 4 845 были уничтожены в ходе боёв, а ещё 4 801 бежал в обратном направлении. Как пишет Минобороны, значительная часть наёмников поняла, что Украина применяет их как «пушечное мясо», и не желают становиться частью печальной статистики. Тем не менее, процесс вербовки наёмников со стороны Киева при полной поддержке западных специальных служб не прекращается: набираются бойцы из Аргентины, Бразилии, Афганистана, Ирака, США и Канады.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Минобороны заявило, что российские войска будут продолжать уничтожать иностранных наёмников «вне зависимости от их местонахождения на территории Украины», отметив при этом, что их судьба в случае попадания на Украину обретёт один из двух векторов развития: либо бежать восвояси, сохранив жизнь, либо быть ликвидированным в ходе ракетного удара в тылу или же непосредственно на линии боевого соприкосновения.

#россия #украина #боевые действия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В России за год вдвое увеличено производство современных самолётов Су-30, Су-34 и Су-35
В «Ростехе» сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уже выпускаются серийно
Эрдоган назвал условие, при котором даст согласие на вступление Швеции в НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как выглядят идеальные женщина и мужчина по мнению искусственного интеллекта
15
Американский полковник Дуглас Макгрегор признал, что украинские солдаты массово сдаются в плен
40
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 2
26
8 экономических стратегий и градостроительных симуляторов на ПК, в которые можно играть бесконечно
11
Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
25
Выбираем недорогой телевизор для дачника – фильмы, природа и шашлык с минимальными компромиссами
11
Обзор смартфона Cubot X70 – 12 ГБ оперативки и дисплей 120 Гц в бюджетном сегменте
3
Как я пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли (гигромы) на запястье - впечатления
25
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июля
1
Мои впечатления от игры Dark Souls Remastered. Часть 1
6

Сейчас обсуждают

Станислав Постол
17:05
че фанатастики начитались?Брееед
Rebelion: один удар комплекса «Посейдон» уничтожит несколько штатов США
OgoGoLog
17:05
"Правильный путь — в ШОС и БРИКС." А можно не надо Турцию сюда? У Эрдогана больше жоп для стульев, даже чем у Лукашенко 10-ти летней давности.
Sega отказывается от блокчейн-игр, поскольку игры с возможностью заработка скучные
Lubitel 32
17:04
Наждачка стала дефицитом? не знал однако. Вроде в правильных местах есть все номера и даже паста полировальная. Тем кто был в армии не надо объяснять чем развести "зеленку" чтоб пуговицы блестели на ...
AMD рассматривала использование испарительной камеры для охлаждения процессоров Ryzen 7000
Евгений Васютин
17:00
ее значимость слишком сильно переоценили..... на все СНГ приходилось 5-10к таких консолей... в пределах погрешности
Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
Mur
16:59
Фашистов отпустили воевать на Украину. Позор!
Sega отказывается от блокчейн-игр, поскольку игры с возможностью заработка скучные
Lubitel 32
16:59
Весьма приемлемо, зачистка территории для более развитых цивилизаций востока.
Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут
Mur
16:58
Зеленский всё купил
GeForce RTX 4090 показала лучший результат в 3DMark Port Royal на частотах 3825/25104 МГц
Евгений Васютин
16:58
Залетный?
Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
DungeonMasterGT
16:52
они отличаются аппаратно? т.е биос от rev 2 лучше не надо пытаться прошивать на rev 1? читал статью, http://www.rom.by/book/Popytka_ukrotit_Conroe но честно не готов так заморачиваться, плюс комп не с...
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
хахахер
16:52
а когда много пехоты соберётся,то подъезжает туда солнцепёк,а иначе как ещё
МО РФ: на Украине зафиксированы тысячи наёмников из 84 государств мира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем