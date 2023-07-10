Украина сейчас многими цинично настроенными государствами во главе с США воспринимается как испытательный полигон для проверки своих вооружений в условиях реальных сражений против равного по своим техническим, тактическим, оперативным и стратегическим возможностям противника. Министр обороны Украины Резников и вовсе считает данный статус своего государства как одного большого испытательного полигона для всех, кому не лень, вполне приемлемым, и даже призывает присылать на «тест» ещё больше разного оружия. Ну а России что — остаётся только быть такой же циничной.
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Сейчас в рамках специальной военной операции тестируются многие суперсовременные образцы вооружений, например, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Пока что в рамках данного конфликта «Кинжалы» применяются редко и только по избранным целям, но результаты их применения впечатляют, поэтому на сегодняшний день производство данных ракетных комплексов уже вошло в серию. Об этом сегодня заявил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.
Как отметил Артяков, раньше «Кинжал» выпускался с целью модернизации и ведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сейчас же «мы вышли в твёрдую серию». Производство данных ракет идёт в сроки и в количествах, требуемых Минобороны.
Дополнительно Артяков развенчал мифы о том, что «Кинжалы» якобы сбиваются с помощью переданных Украине ЗРК Patriot. Как отметил замглавы «Ростеха», сегодня ни у одной страны нет возможности противодействовать «Кинжалу»: его невозможно ни отследить, ни перехватить, ни нарушить её работу.